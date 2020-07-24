本書內容盡是一些工作中瑣碎細小的困擾，就算被別人說：「不要為了這種小事而煩惱！」也一點都不奇怪，但是為了幫助大家能以較輕鬆的方式，來面對這些小困擾，所以我把我的解決方案寫了下來，在書中與大家分享。

【精彩書摘】

剛進公司時，身邊總是有許多體貼的前輩們，會好心的探問：「還好嗎？沒問題吧？」我們身為新人，是不是連想都沒想，就馬上回答：「沒問題。」我以前就常會這樣反射性回答！

明明還不太清楚公司的作業流程，卻裝出一副沒問題的樣子；明明沒有聽清楚前輩交辦的指示，卻還是回答「好的，我知道了」；明明不懂對方說出的某個專業術語，卻還是假裝自己聽得懂，繼續回答對方；明明緊張到腦中一片空白，什麼話都聽不進去，卻還要裝作若無其事的給出回應。

這是因為我們常誤以為，沒有辦法馬上理解命令的員工，就會被貼上「工作能力有問題、反應遲鈍」的標籤，在這種不安的心魔底下，逼得我們什麼都用「好的！沒問題！」來馬上回答對方。

在我還是新人的時候，就曾經因為對所有事情都說沒問題，而招致了重大的挫敗！

記得當時我被交付了一件搬運的工作，有前輩問我：「你一個人做的話，可以在時間內完成嗎？」我馬上用充滿信心與活力的口氣回答：「可以的，沒問題！」但後續的工作過程一點都不順利，讓我開始後悔了，如果剛剛回答的是「可能有點困難！」那該有多好。

眼看著似乎無法在時間內完成工作，但也沒辦法向別人開口求救，只好硬著頭皮埋頭苦幹。

直到前輩來確認工作進度時，判斷照這個速度肯定做不完，馬上請其他同事來協助，也多虧大家幫忙，總算即時完成。這次的經驗讓我深深體悟，輕易回答出「好的！沒問題！」是件多麼危險的事情。

但是想也不想就說「這對我來說，好像有點困難」，在職場上也非常危險，因為這會讓你的主管或前輩，認為你是個不積極的員工，而且，不試著挑戰，總是依賴別人，也無法讓自己成長。

不妨先試著回答：「好的！沒問題！」等到發現自己力有未逮時，再坦率求救吧！

遇到任何問題時，都請大方接下挑戰。如果發生意料之外的狀況，先回報對方，再反省自己有沒有做得不夠好的地方。

只要能以這樣的態度，讓自己一步步的挑戰與成長，相信一定沒問題的啦！

不老實上班指南：先盡全力嘗試與挑戰，一旦發現有困難，記得馬上請求支援。

(本文摘自《老實上班，你會憂鬱到睡不著》/大是文化出版)

被問「沒問題嗎？」只敢回答「是，沒問題！」(圖/大是文化提供)

【作者簡介】

樹液太郎

1988年生於日本東京。身兼畫家、插畫家、漫畫家等身分。曾入選第19屆「岡本太郎現代藝術大賞」。慣以身邊常見的昆蟲為主題，創作出各種作品。其所經營的網路社群專頁，追蹤人數高達30萬人。

著有《樹液太郎的軟萌昆蟲圖鑑》、《昆蟲漫畫，讓人嚇一跳的雜學》、《蟲蟲們的慢活日常，看著下方往前吧！》、《好威的昆蟲圖鑑，在灌木叢中偷窺》等書。

【譯者簡介】

方嘉鈴

出版與企劃從業人員，生活風格與手作雜貨的偏食症患者，長期被「日常美的生活模式」所召喚， 跟生活有關的食衣住行都能引發興趣。

譯有《第一次喝日本酒就上手：漫畫圖解一看就懂！》、《享受季節的果醬與果實酒》、《改變情緒的姿勢》（大是文化出版）等書。