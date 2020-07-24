「樂 觀 是 創 業 成 功 的 良 藥！」 USPACE 執行長兼共同創辦人宋 捷仁表示。一個成功的創業者，尤其是新創產業，需要非常樂觀，沒有悲觀的理由，沒有失敗這件事情，除非你找不到方法，「只為成功找方法、不為失敗找藉口」，而新創就是「Never Give Up ！」，永不放棄、就有機會！

樂觀、反直覺、大數據 創業成功的關鍵密碼

創業是一條無法回頭、永無止境的路！遇上低潮是必經過程，宋捷仁自嘲：「第一年員工可以陪公司靠夢想當飯吃，第二年員工可能叫老闆吃屎！」創業夢想不能吃太久，一定要看到實質營收與獲利。

不論是創業、用人或做事，都需要 非常理性，數字是關鍵，一切根據數據 做決定！並且要做「反直覺」的事，因 為直覺大多都很感性，並不利於創業。

創業「不為名、不為利，拚一句阿莎力！」一旦看準了市場，並且經過仔細精算，創業就是要全神貫注搏身家！

停車原本就是行之有年的行業，為何還要做「共享車位」？創立 USPACE？宋捷仁觀察台北市現有停車場與車輛數量，以及停車供給與需求比例。統計數字告訴我，這個生意可以做；數據與財報也指出，「共享車位」 市場足夠可以讓USPACE做到上市，何 不勇於挑戰、大膽一試！

高中打兩份工扛起家計 認清創業才能翻轉人生

當年父親癌症過世離開人世，什麼也沒有留給我們，逼得當時才高中的宋捷仁，就開始在餐廳、夜店打兩份工，每天都忙到凌晨2-3點，賺錢不但要付自己學費，還要扛起一家的生活費用。

然而，豐富的高中打工經驗讓他看清「沒人有義務要對你好」、「世界本 來就是不公平」的事實，更深深體會只 靠上班的固定薪水根本無法擺脫貧窮只

有創業才能真正翻轉人生與改善家計，創業的種子早在他高中已萌芽！

年紀輕輕7年級「生意子」 寫下3次成功創業的紀錄

半工半讀唸大學，出社會在藥廠、 廣告公司工作，在藥廠4年擔任業務也打下他未來創業當老闆的基礎，因為宋捷仁相信，「懂得成功推銷，說服客人的業務，才能獨當一面做老闆；擁有老闆的性格與特質，才適合自行創業！」

宋捷仁在藥廠、廣告公司工作幾年，省吃儉用存下50萬，那年他才23歲 決定首次自行創業，機緣是他無意間吃到知名冰淇淋上灑的果乾非常好吃，入口即化，所以主動寫信諮詢海外原廠， 要求代理進貨，結果產品熱賣熱銷，也逼得原廠決定自己來台銷售。

26歲二度創業是與朋友合作開發期貨交易程式，由於當時市場會用程式交易畢竟是少數，不但走在金融市場的最前線，更在2年內做到台灣最大的程式交易平台，成功賺到第一桶金，也成為USPACE的創業資金。

第三度創業年僅29歲的他，於2016年成立USPACE（悠勢科技），目前已打造全台最大的「共享車位」平台。台灣俗諺說：『狀元子好生，生意子歹 生』，「生意子」卻發生在年紀輕輕的7 年級宋捷仁身上，他已寫下連續3次創業成功的紀錄。

「共享經濟」以管理出發 政府、人民與業者三贏

全球「共享經濟」發燒！其實 Foodpanda與Uber分別在2012年與2014 年，早已引進台灣，將近10個年頭，相 信「共享經濟」是大家可以接受的商業模式，但是前提須要有好的管理，像是之前共享單車就是管理不易，容易成為城市管理者與人民的負擔。但是如果「共享經濟」業者是以管理出發，加上目前政府鼓勵「共享車位」一年2880小時內算自用不課稅，就有機會讓政府、人民與業者三方受益，商業模式才會成功。

擁有停車「5無」優勢 疫情反而是一大利多

近期全球這一波COVID-19疫情，對 USPACE而言，反而是一大利多，業績 反而逆勢成長30%水準。主要USPACE有別其他傳統停車場，擁有停車「5無」的5大優勢，包括無接 觸、無按鈕、無零錢、無鈔票與無人化 (無人管理)，非常符合目前疫情期間，少接觸、保持清潔，保持適當的社交距離 的社會氛圍，走在趨勢潮流路上！

3種閒置土地活化 「共享車位」當包租公

根據交通部統計，台北市有16.5％ 的駕駛人每天要花半小時找車位，平均 每個人每天要花14.5分鐘，找車位所需 時間居全國之冠，而台灣人平均也需要 花9.2分鐘在住家附近找車位。

台北市有超過7成比重，約有52.6萬個私人車位，多半呈現無人使用的閒 置狀態。而USPACE主要解決「車主停車」與「閒置土地」兩大問題，一方面幫助手上有閒置車位或土地，甚至畸零地者，「分享車位」當包租公；另一方面， 讓開車者快速找到車位，「以分計 費」享受便宜的停車費，創造雙贏。

3種閒置土地可活化變成「共享車 位」，包括個人停車位、畸零地、大面積土地商辦等，其中又以個人車的比重 最高！根據USPACE統計，平均車位每月約能創造3千元營收，熱門地段甚至 可以破1.5萬元。

重量級策略投資人青睞 提供技術與資金活水

目前共享車位平台USPACE擁有包 括全鋒事業于總經理、基石創投(中華電 信、PCHome)等重量級的策略投資人，今年底預計還會有國際投資人加入！

TMS全鋒事業總經理于蓓蒂不但 是共享車位平台USPACE第一個策略投 資人，也完成USPACE 的天使輪(Angel Round)募資，也代表雙方整合一切有關 「行」的資源，開拓交通產業服務的新版圖。

中華電信與PChome合資的創投基金「中華網家一號」基金之基石創投（Cornerstone Venture）戰略領投，行政 院國發基金跟投。過去由於技術限制，而受限於與手機的距離，導致USPACE智慧地鎖的藍芽解鎖耗時太慢，但在中華電信的協助支援下，地鎖全面換成NB-IoT技術新晶片的解決方案，中華電 信成為同時提供技術支援與資金活水的策略投資人。

共享車位平台USPACE與傳統停車場業者，究竟是合作或是競爭者關係？這完

全看創業者意志與格局，宋捷仁認為，能合作為何要競爭？何必多塑造敵人。

像是與USPACE展開合作的傳統停車業者，不僅導入5無的無感支付服務，許多月租的客戶多數時候車位閒置也是浪費，若與USPACE合作把車位24小時 活化分租，也能增加額外收入。

除了下載APP停車之外 未來加入更多元支付與服務 USPACE與國內同業有兩大差異性，就是車位數量與經營團隊。目前USPACE擁有共享車位遙遙領先同業，主要是創業團隊與創投支持，去年更合併停停圈，持續擴大市場。目前USPACE主力客群30-45歲，為了讓更多年齡層的車主也能使用共享車 位，除了原本停車服務外，未來將加入 更多元的支付與應用。

共享趨勢「大者恆大」 2022挑戰3萬「共享車位」

「1個車位也不嫌少，有車位就是我 們的市場！」宋捷仁強調，2016年成立 USPACE（悠勢科技）至今，全台合作 車位總計已超過1萬格，平均每月增100300個車位，2020年底預計成為台灣最 大支停車支付工具的業者，預計國內將達1.5萬個共享車位，目前已經全台最大「共享車位」平台(包括停車位數和會員數最多)，期待2022年累積3萬個「共享車位」，因為共享經濟發展趨勢，未來

將是「大者恆大」！

目前USPACE共享車位，雙北占大宗約8成(超過千個私人車位)，桃園占10%。在中南部方面，把台北、台中、高雄等高鐵站停車場(五都停車場)全部串連起來，USPACE客戶就可直接開車進 出，自動扣款支付，無需再去收費機繳費，逐漸養成中南部客戶「共享停車」的基本盤。現在更鎖定像是嘟嘟房等連鎖停車場，以及零售賣場通路。

延伸「汽車」商機與複製台灣經驗

進軍海外市場2024年赴日上市USPACE除了原本以分計費「共享停 車」業務之外，將會延伸車主們的情境與汽車金融，導入包括拖吊、洗車、車險、車貸與酒後代駕等業者，有關「汽車」周邊商機，將有助於USPACE整體 業績的提升。立足台灣之外，把「台灣經驗」複製到海外市場，日前在日本已經設立公司與經營團隊，而日本停車市場商機 龐大，約是台灣30倍之多，停車費也相對較昂貴，所以USPACE會陸續進軍日本、韓國與東南亞國家等海外市場，預計2024年在日本IPO掛牌上市。

(本文節自《贏家時代》24期)