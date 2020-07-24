後疫情時代，人類跟「熱錢」與「病毒」共舞！

「當疫情二次敲門，要懂得保護自己；當疫情逐漸 趨緩，要適度釋放自我。當熱錢大潮來襲，可大膽短搶投機；當瘋狗浪退潮時，堅持只挑基本面！」

「不管黑貓或白貓,只要會抓老鼠，就是好貓！」這一句話已經活生生發生在2020這一波資金瘋狗 浪的「無基之彈」，完全印證經濟數據與股市表現 嚴重脫鉤現象，以及充滿「投機」漲最多、漲最兇的「妖股」或「漲倍股」身上！

當全球恢復觀光旅遊、各國飛機復飛海外、快篩與疫苗上市、散戶「螞蟻雄兵」入市…等，都會在後 疫情時代期間發生，這可能也代表市場已出現資金大潮退去、熱錢泡沫疑慮，接著出現基本面回升+ 資金面持續發酵的「有基之彈」。所以一旦當熱錢 退去，堅持只選有基本面的股票，因為「只有退潮的時候，才知道誰在裸泳！」

台灣為全球最成功防疫的國家之一，主因是防疫 國家隊的「超前部署」，循序漸進、防範未然，讓「零確診」成為我們的日常，國人免於疫情之苦！

一場COVID-19疫情，人類許多日常生活模式，已 從「暫時改變」演變至「常態」，進一步變成為「習慣」。聰明投資人應懂得「超前部署」，規劃下半年股市、房市與基金的投資新攻略，才能掌握趨勢、立於不敗！

日前台股已突破12197點前波高點，成功創下30年新高，接著將勇闖12682點歷史新高？甚至有機會 挑戰史上更高指數！市場人氣主流「雙技」科技 與生技族群，下半年如何操作？

目前台灣暫時「半解封」，出現人潮的「報復性消 費」。國內房市是否也會出現「報復性買盤」？ 或是「反彈性復甦」？剛性自用是否可進場？全 球央行大灑幣持續，哪些區域與產業的股票型基金與債券基金最被看好？投資策略建議為何？

(本文節自《贏家時代》24期)