2020 年初以來，新型冠狀病毒疫情造 成全球黑天鵝事件，從生產斷鏈、 封城、到鎖國，致使全世界經濟活動均 受到巨大衝擊，雖然各國皆實施相關救 市措施，包括各國央行降息或美國的無 限 QE 政策，但全球金融市場仍處於前 所未有的動盪，期貨市場主要提供交易 人重要的避險與交易功能。

回顧今年第一季，臺灣期貨市場交易量總計達97,569,026 口，較去年同期 增加69%；其中夜盤交易量達26,104,261 口，占同商品日盤交易量比重躍升至 40%，為夜盤上線以來的新高水準，更 於3 月12 日至3 月17 日，連續4 個交易 日，單日成交口數突破百萬口，顯見我 國期貨市場不僅在臺股交易時段提供市 場避險與交易需求，在盤後交易時段， 交易人亦可因應歐美期、現貨市場行情 進行避險與交易，充分地滿足交易人在 市場大幅波動下的各項交易需求。

今年期交所擘劃新商品之心，亦未 因疫情而停歇，6 月 8 日「臺灣生技期 貨」、「臺灣永續期貨」兩檔新商品上市，兩項新商品交易門檻均低，便利交易 人參與，有助交易人進行投資與避險。

一、期貨新產品規格

「臺灣生技期貨」、「臺灣永續期 貨」交易方式，與期交所其他期貨商品現行交易方式相同，採電子交易，契約到期月份、最後結算日亦同期交所國內股價指數商品。

「臺灣生技期貨」契約價值以每點新臺幣 50 元計算，最小升降單位為指數 1 點，每點價值為新臺幣 50 元，若以上 市首日結算點數 4,628 點換算，每一契 約價值約新臺幣 23.1 萬元；「臺灣永續 期貨」契約價值以每點新臺幣 100 元計 算，最小升降單位為指數 1 點，每點價 值為新臺幣 100元。若以上市首日結算 點數 5,695 點換算，每一契約價值約新 臺幣 57 萬元。

由於「臺灣生技期貨」、「臺灣永 續期貨」均採小型規模契約，具有交易 門檻低、操作彈性高等優勢，交易人可 以較低資金成本進行相關交易及避險， 提升資金運用效率。

二、期貨新商品指數內容

「臺灣生技期貨」之交易標的為

「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數」，該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥 研發、醫材及藥品製造等指標股票，如大江(8436)、葡萄王(1707)、晟德(4123)、 浩鼎(4174)、中裕(4147)、精華(1565)、東洋(4105)等具代表性生技個股。

從市場成長分析，生技醫療為我國 重點發展產業，2016年台灣政府為扶植實質經濟，將生技產業列入「5+2產業創新計畫」，以加快我國生技產業發展，且我國生技醫療產業營業額快速增加，上 市、櫃公司家數、市值穩定成長。

「臺灣永續期貨」之交易標的為「FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續 指數」，該指數為臺灣指數公司與富 時羅素（FTSE Russell）共同編製，於2017 年 12 月 18 日發布，基期點數為 2017 年 6 月 16 日 5000 點，為國內首檔 結合完整 E（環境）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標（ROE）篩 選的投資型 ESG 指數。

臺灣永續指數前三大產業分別為科技、銀行及工業用品與服務，前 5大成分股為台積電(2336)、鴻海(2317)、 聯發科(2456)、中華電信2412()及南亞 (1303)，為深具永續發展特色的權值股。臺灣永續指數可綜合評量上市公司 ESG 整體表現，2018 年臺灣永續指數獲勞動 基金運用局指定為國內投資委託操作績 效指標，委託總額度達新臺幣420億元， 國內投信業者亦推出相關 ETF，顯示國 內市場對永續投資日益重視，臺灣永續 期貨上市後，可望成為臺灣 ESG 最佳避 險及交易工具。

而近二、三年全球興起一股未來投 資大趨勢（Mega Trend）熱潮，所謂的未來投資大趨勢涵蓋三大範圍，包含：

一.Demographics/Aging （人口老化）：有些國家人口老化趨勢逐漸明顯，引發而來相關醫療保健需求上升等相關商機；二.Climate Change（氣候 變遷）：包括碳排放減 少、再生能源以及ESG （環境保護、企業社會責 任、公司治理）等；三.FinTech（金融科 技創新）：包括AI、5G、雲端運算等創新科技。

顯然ESG正逐漸成為全球未來投資 大趨勢&新顯學，目前全球ESG 相關投 資工具，自共同基金到股票型ETF、債 券型ETF 均可見到，去年開始，主要歐 洲與美國交易所看好ESG 商品的避險投 資需求，陸續推出ESG 相關的指數期 貨，包括：一、美國洲際交易所（ICE）與MSCI 合 作，推出MSCI World ESG Leaders Index等一系列期貨指數；二、芝加哥商業交易所（CME）推出 E-mini S&P 500 ESG 指數期貨； 三、那斯達克交易所（NASDAQ）推出 OMXS30 ESG Responsible 指數期貨； 四、歐洲期貨交易所（EUREX）推出 STOXX® Europe 600 ESG-X 等指數 期貨；五、臺灣期貨交易推出臺灣永續指數期貨。不僅全球ESG商品發展多元化， ETF 規模亦快速成長，根據ETFGI 統 計，全球ESG ETF/ETP 產品的規模至去 年11 月達520 億美元，比2018 年底的220 億美元成長36%，相較2015年底僅有 60 億美元，則是大幅成長760%，檔數的增長則是從2015 年底的66 檔增加至269 檔。代表投資人對於ESG 相關議題的產 品需求增溫，促使資產管理公司加速相 關產品的發行。

三、實務交易

「臺灣生技期貨」、「臺灣永續期 貨」上市（6月8日）後首週成交量分別 為3,236口及7,506 口，分析「臺灣永續 期貨」明顯較受投資 人喜愛的關鍵為：一 是與臺股最知名的元 大臺灣50（0050） 類似，先選取市值 「大」的權值股，二 是運用ESG 進行篩選，參與臺灣「優」質企業，瞄準收益 率「高」的指數商品，成為受到投資人 資金青睞的關鍵。

在實務交易上，生技醫療產業具有投資金額大、回收期間長、不確定性 高等特性，「臺灣生技期貨」除可針對 生技產業系統性風險，如：新藥解盲、醫療衛生法規、事件風險等，提供風險 管理工具外，交易人亦可依生技類股行 情看法進行漲、跌的基本買賣操作。另外，生技指數期貨又與目前期交所已上市之股價指數期貨商品具相當區隔性（與加權指數相關係數僅0.59），且波動性高，具潛在避險及交易需求。

至於在ESG商品與資產配置上，投 資人可善用「臺灣永續期貨」達到「短 期交易導向」的目的，由於臺灣永續指數在成份股、績效和價格變化，與臺灣 加權指數相關係數達到0.97，代表與臺股連動性高，可用來作為短期臺股波段操作工具。

而今年以來受新冠肺炎疫情影響， 全球股市震盪加劇，市場避險情緒升溫，持有臺灣永續指數成分股或指數股 票型基金（ETF）的投資人，若長線看好永續投資發展，短線為避免受疫情不 確定性影響，可透過賣出臺灣永續期貨規避下跌風險，或是依行情看法進行漲、跌之基本買賣操作。

四、結語

因應全球新冠肺炎與永續投資發展 趨勢，國內現貨市場對生技及永續投資需求逐漸成長，衍生避險需求及以期貨 為交易替代工具之需求，臺灣期貨交易所六月推出「臺灣生技期貨」、「臺灣 永續期貨」，跨足國際期貨市場掛牌生技期貨及永續期貨之版圖，由於期貨具有高槓桿特色，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，資金運用效率高，可望為國人提供新交易選擇及產業風險管理工具，增添市場投資新管道。

(本文節自《贏家時代》24期)