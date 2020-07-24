近幾年，益生菌已成為國人心目中 最重要的保健食品之一，但是市場上益生菌品牌百百種，民眾你挑對了 嗎？ 吃對了嗎？你了解益生菌常識嗎？ 透過雷小玲博士營養師的「10問益 生菌」，告訴民眾挑選益生菌需要考慮 的菌種類別、株數、數量，以及益生菌 如何吃？何時吃 ？如何保存？吃多久需 要更換？ 為何添加酵素？一次解答你的 益生菌的各種疑難雜症。

一.益生菌5W

1.WHAT(什麼是益生菌)？

在WHO世界衛生組織的定義裡，益生菌是能對宿主（人體）產生健康作用的 活微生物，能在足量時，達到健康效益。

2.WHY (為什麼要吃益生菌)？

近年來的研究發現，腸道益生菌不止影響到食物的消化吸收，也關係著免疫力，與過敏有著密切關係。另外也關係著荷爾蒙調節跟情緒控制，所以現在也有「腸道是人類第二大腦」的說法，菌、腦、腸的神經調控，其實是三點一線，可以改變周邊快樂荷爾蒙，像是血清素、多巴胺的分泌，對於神經心理相關的疾病有著顯著的影響，也就是所謂「菌 腦腸軸線」。現代人 經常處於慢性疲勞 狀態，最新研究也 發現，慢性疲勞 與腸道的菌叢生 態的平衡有關。

3.WHO(誰需要吃益生菌)？

若經常有腸胃道不適症狀，像是便 秘、腹瀉、脹氣、消化不良、腸躁症、排便排氣很臭、減重經常失敗…等， 或者是皮膚、鼻子經常過敏，或總是跟上流行，抵抗力不足，常常感冒，或肉食主義，不愛吃水果，還是經常情緒失控、失眠、焦慮、憂鬱、注意力無法集中、健忘，亦或有經常性疲勞頭痛找不到病因的人，或許你應該開始關心「腸 道」健康，可以食用益生菌試試看。

4.HOW (如何挑益生菌)？ 以下選購原則，可提供大家參考：

1.菌種跟菌數都要考慮

2.是否能耐胃酸跟膽鹼，或是有專利菌

3.菌數要夠高，平日保養每次可補充 10-20億活菌。若是正處於便祕、腹 瀉或有免疫力降低、過敏症狀…時， 可視情況增加食用量，可以每日100150億。

4.專利(多層)微膠囊包埋技術，耐胃酸、耐高溫(台灣夏季將近40度Ｃ高溫)。

5.搭配益生質，例如:果寡糖、木寡糖、 異麥芽寡糖、低聚半乳糖、菊苣纖維 （Inulin、菊糖）....等成分，以強化 好菌生長，幫助益生菌軍團充分發揮 戰鬥力，讓好菌不斷倍增。

6.粉狀優於錠狀。

5.Where(哪裡可買益生菌)？

現在無論實體店面、電視購物或網路，都非常方便買到益生菌，而且品牌眾多，販售通路也非常廣泛，公正客觀的安全認證或功效證明、品牌信賴度都是選購時的參考。另外可依照個人保健功能需求，選擇能通過胃酸考驗的菌株，菌數足夠且有效的菌種，來達到調整效果。

二.菌種類別?

我們常聽到的A菌，就是是乳酸桿菌，它是長駐於小腸的菌種，主要的功 能訴求在於免疫調節、調整腸道菌叢、可抑制白色念珠菌的生長…。

比菲德氏菌、龍根菌、雷特斯菌， 都是屬於B菌，這是定殖於大腸的菌種，像比菲德氏菌是人體年輕腸道最優勢的有益菌；雷特斯B菌是腸道常駐型及具有 高耐胃酸及耐膽鹽的益生菌種，可改善發炎，減少大腸瘜肉。

C菌就是像乾酪乳酸桿菌，比較耐胃酸，在大腸小腸都有定殖，主要功能 訴求是免疫調節，調整過敏體質，改善腸道不適。其他像是副乾酪乳酸桿菌(LP菌)、龍根雙岐桿菌(B菌)可調整過敏發炎…，益生菌種類繁多，有些菌株已有相關文獻證明其功效姓，更有許多益生 菌在人體保健或疾病改善上的功能，持續被研究及開發中。

三.菌種株數？

有些廠商會強調一次補充多種菌種，能讓不同的益生菌各自發揮功效，甚至互利共生與腸道；有些則是強調單一菌株，如此能提高單一菌株的總菌數，發揮其菌株某些特殊的生理功能。選擇什麼樣的菌種菌株，要看使用 者期待達到什麼樣的保健效果而定，而 這必須搭配益生菌的研究佐證。

四.菌種數量？

很多益生菌會強調產品的菌數，但我們必須考慮的是能夠定殖在腸道的菌 量才是重點，如果無法抵達腸道繁殖，即使吃下數千億的菌到最後也等於是0。益生菌有的比較耐胃酸，有些則需要經過專利耐酸的包覆技術，才能通過胃酸考驗，像是比菲德氏菌就比較耐胃酸，但一般乳酸菌則需要透過包覆或包 埋技術才能通過胃酸考驗，順利抵達腸 道作用。

五.為何添加酵素？

益生菌能調節腸道菌叢生態，所以對消化吸收功能能有改善。許多民眾也是因為腸胃不好所以尋求益生菌來改善，像鳳梨酵素可以分解蛋白質，也有抗發炎改善過敏的作用，所以這類的消化酵素也會被添加在益生菌裡面，幫助腸道的消化吸收以及調節免疫作用。

六.食用功效？

目前最多強調就是改善「腸胃」與 減少「過敏」：

1.腸胃：幫助消化、排便順暢

2.過敏：調整體質、增強免疫力

3.其他：現在也有很多特殊的菌株，強調改善情緒障礙，女性私密處保護，甚至預防或控制胃幽門桿菌…

七.如何吃？何時吃？如何保存？

益生菌產品種類繁多，菌株與菌數 的配方各家不同，所以可依包裝上的指 示來食用。一般若沒有強調耐胃酸的菌 種，建議在飯後1小時，也就是胃酸最低 的時候來食用；若是耐胃酸或有經過包 埋技術的益生菌，則比較不需要考慮食 用時間，即可安全抵達腸道。一般益生菌保存只要放在通風陰涼 處即可，避免在陽光照射或高溫處。

八.粉末與顆粒有何不同？

粉末或顆粒通常只是一個製造技術 上的差異，對效果並無太多影響。主要還是必須考量菌株種類及菌數。

九.益生菌的活菌關鍵？

有些菌種本身或專利菌是可以耐胃 酸、膽鹼，可以活著抵達腸道。有些則是要經過包覆或包埋技術，一樣可以活 著抵達腸道。

十.益生菌吃多久需要更換？

一般吃益生菌，可以用3～6個月做 一個週期，比較能感受功能效應。目前並沒有特別建議必須要一段時間就更換 益生菌，但若想更換益生菌也可用3～6個月做參考的時間點。

(本文節自《贏家時代》24期)