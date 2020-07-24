◎為什麼我一直想換工作？
因為進公司後發現，很多事情都跟主管當初面試時說的不一樣！
而且休假時，我的LINE不斷發出從地獄傳來的聲響，
很想問老闆，為什麼大家都在放假，只有我要加班？
結果他回我：因為客戶沒放假……
這樣下去，「我要請特休！」，這句話，我要何時才能說出口呀！
至於你問我想換什麼工作，人生到底想幹嘛？其實我也不知道。
本書有超過100個成功人士說不出口的「變優秀」方法，
因為老實上班會憂鬱到睡不著；
只有不老實上班，才會順利向上爬。
【精彩書摘】
我遇過犯錯不肯承認、又滿嘴藉口的同事。就算主管生氣了，他還是滿嘴「因為」、「可是」，讓在一旁的我看得心驚膽戰。
其實我能理解想要找理由解釋的心情，但說出那些藉口，不過是暫時推卸責任，反而讓自己的工作形象大大折扣；不如忍住想解釋的心情，先誠心道歉，較能讓人信任。愛找藉口的人，平常較不容易被信賴，哪怕不是他所造成的失誤，也會因為平常就無法取信於人，導致大家看到失誤時，馬上就想到他。
後來那個同事的形象，在管理層級中被傳開，之後他被調到全公司最嚴格的主管底下工作。令人驚訝的是，短短幾天後，那個同事找理由與藉口的情況大大減少，這背後到底經歷了多恐怖的特訓，光是想像就讓人渾身發抖。
不老實上班指南：老是找藉口，對自己一點好處也沒有。
(本文摘自《老實上班，你會憂鬱到睡不著》/大是文化出版)
【作者簡介】
樹液太郎
1988年生於日本東京。身兼畫家、插畫家、漫畫家等身分。曾入選第19屆「岡本太郎現代藝術大賞」。慣以身邊常見的昆蟲為主題，創作出各種作品。其所經營的網路社群專頁，追蹤人數高達30萬人。
著有《樹液太郎的軟萌昆蟲圖鑑》、《昆蟲漫畫，讓人嚇一跳的雜學》、《蟲蟲們的慢活日常，看著下方往前吧！》、《好威的昆蟲圖鑑，在灌木叢中偷窺》等書。
【譯者簡介】
方嘉鈴
出版與企劃從業人員，生活風格與手作雜貨的偏食症患者，長期被「日常美的生活模式」所召喚， 跟生活有關的食衣住行都能引發興趣。
譯有《第一次喝日本酒就上手：漫畫圖解一看就懂！》、《享受季節的果醬與果實酒》、《改變情緒的姿勢》（大是文化出版）等書。
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