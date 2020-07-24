長得威風凜凜的哈士奇，因為經常做出超乎常人思維的萌蠢舉動，讓人又生氣又好笑，超中二的個性，又被眾人稱作「二哈」。俄羅斯有一隻名叫「Yuki」的哈士奇，有別於一臉凶狠的模樣，骨子裡是不折不扣的傻妞，日前牠被同伴「左右夾攻」瘋狂獻吻，卻露出一臉凶光，極度厭世的反應讓網友全笑翻了。

一名俄羅斯飼主養了3隻哈士奇，分別為YUKI、SAGA、MONTY，有別於黑白色系分明的YUKI，SAGA毛色較淺，MONTY則是全身黑，3隻狗狗平時感情相當好，飼主也經常帶牠們外出踏青，並在社群網站上分享狗狗的生活日常。

YUKI則因為表情十分豐富，經常成為眾人目光焦點，尤其是當牠坐在同伴中間時，被SAGA和MONTY「左右夾攻」瘋狂獻吻，牠不但沒有一絲喜悅，竟然還面露凶光，齜牙裂嘴的對著鏡頭耍狠，極度厭世的模樣就像是在抱怨「你們是舔夠了沒？」畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一整個敢怒不敢言，超好笑的」、「看起來金昧爽」、「二哈表情超有戲」。