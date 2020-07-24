動物若看到陌生毛孩，肯定會繃緊神經，甚至向對方下馬威、先聲奪人。日本有一名貓咪飼主，日前家裡新添了一名成員「小白貓」，家中原先飼養的黑貓，初次與小白貓見面時，牠原本想巴對方的頭下馬威，以此宣示主權，豈料竟一直下不了手，超萌行徑逗得百萬網友哈哈大笑。

日本飼主@Krnk_Mn日前分享一段影片，只見家中原先飼養的黑貓「米娜」，初見到白色小奶貓時，由於不熟悉對方的味道，因此感到陌生的牠，決定用腳掌巴小奶貓的頭，試圖以此下馬威，豈料牠卻遲遲不敢下手，經過數分鐘的猶豫後，牠便湊近小貓聞了一聞，隨後走到一旁趴下，遠遠看著小貓。

黑貓的模樣彷彿在說「先觀察你一陣子好了，以後再來對付你」，影片吸引110.9萬人觀看，不少人笑著說「黑貓沒膽」、「不知如何是好的大貓、遇到不知如何示好的小貓」。而原PO也補充，他在自家附近撿到這一隻小白貓，由於牠患有結膜炎，所以眼睛還有點紅，現在正積極餵食補充能量，希望牠能快點好起來。