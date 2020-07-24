蜥蜴在外遇其他動物，大多數會選擇逃開，但若是巨蜥蜴，恐怕就沒這麼膽小了。泰國一名女子，日前在草原裡散步時，發現前面出現一隻澤巨蜥 (Asian water monitor)，悠哉的在道路走著，豈料旁邊竟有兩隻狗，不斷對牠狂吠，讓澤巨蜥感覺受到威脅，下一秒反擊讓狗嚇到落跑，也讓她忍不住倒抽一口氣。

巨蜥揮動尾巴的瞬間，讓拍攝者也忍不住倒抽一口氣(影片來源/youtube/LT World NEWS)

泰國曼谷一間航空公司員工Suthida Sri'，日前拍到一隻澤巨蜥似乎想要過馬路，期間遇到2隻白狗，眼看巨蜥不斷前進，因此左邊的白狗便對牠瘋狂吠叫，而右前側的狗受到影響也跟著一起吠，巨蜥並非省油的燈，隨後竟揮動尾巴，狠狠打在白狗的臉上，嚇得牠立即閉嘴，並迅速落跑不敢靠近。

據了解，澤巨蜥又稱為「水巨蜥、四腳蛇」，大多生活於山區流溪附近，成年澤巨蜥體長平均約1.5公尺，體形與科莫多龍類似，而牠們體壯且尾部非常有力，為了適應水中生活，尾巴甚至進化成有水裡推進作用，不過在受到威脅時，尾巴也會變成鋸齒狀的武器，極具危險性，在曼谷有大量澤巨蜥，生活於公園、湖泊，運河及沼澤地中。