安德魯．哈藍（Andrew Hallam）是加拿大人，這幾年搬去新加坡，在當地美國國際學校擔任高中英文老師。他沒有富爸爸，也不是學商科的，但懂得理財，擁有百萬美元以上的財富。

他15歲開始，想穿新衣服就得自己存錢買，16歲就用在超市打工的錢買下第一輛車，19歲開始投資，大學時就自力更生，將70％的薪水用來還清助學貸款，第六年更買下一塊土地……。

為什麼一個勉強算是中等收入的高中老師，能夠用如此快的速度累積財富？

【精彩書摘】

2005年，我與一對擔任教職的夫婦湯姆和茱莉共進晚餐時，談到存錢的話題。他們希望知道自己應該為退休生活存多少錢。公立學校的教師可以靠退休金過活，但他們和我一樣是私立學校的教師，必須自己籌措退休生活費用。

我提出一個最低金額，這個數字是他們目前每個月存款的兩倍。茱莉認為可以達成，但是湯姆認為根本辦不到。於是，我請他們做以下兩件事：

1. 連續三個月寫下把錢花在哪裡，包括飲食、貸款、汽車油錢，以及健康保險等。

2. 三個月後，算出每個月的生活成本是多少。

後來，我們再次共進晚餐時，這對夫婦告訴我，過去三個月的紀錄讓他們大感震驚。茱莉很驚訝自己竟然花這麼多錢在外食、衣服及咖啡這些事物上。湯姆則訝異自己和朋友打高爾夫球時，竟然花那麼多錢喝啤酒。

在這三個月裡，他們每天晚上從皮夾中掏出各種收據，寫下每一筆花費，於是意識到自己是多麼浪費而為之驚醒。就如同湯姆所說：「我知道在每天結束時必須寫下買了什麼，這是一種負責任、衡量自己消費的方式，因此開銷開始減少。」

理財有效率的家庭知道他們每個月的生活成本，而記錄所有的花費，這通常會導致兩件事情。首先，了解每個月的開銷，便能夠掌握可用於投資的金額。另外，大多數的人會對自己的消費行為負責，於是減少浪費。

接下來，要確實掌握每個月的平均收入。將每個月收入扣除平均生活費之後，就能知道每個月可用於投資的金額。不要到月底才將這筆錢用於投資，相反的，應該一領到錢就將資金自動轉帳到已選定的投資項目中。如果不這樣做，月底便沒有錢去落實預定的理財計畫（只要晚上多吃外食就會超支）。

我妻子在結婚之前，總是到了月底或年底時，才將剩下來的錢拿去投資。在她改變做法，一領到薪水便將錢自動轉帳到投資帳戶之後，她發現投資金額是以前的兩倍。

我的朋友湯姆與茱莉也有同樣的體認。一年後，他們的投資金額成長一倍。兩年後，他們已經擁有原始投入金額的三倍。兩人的說法一模一樣：「以前不知道錢都跑到哪裡去了。現在，我們不覺得生活和三年前有什麼不同，但是投資帳戶裡的金額不會騙人，足足多了三倍。」

一陣子之後，你可能不需要記下每一筆花費，便自然養成健康的消費模式，於是自動轉到投資帳戶的錢將不斷增加。

另一個訣竅是，一般來說，薪水應該會隨著時間而有所增加。如果今年薪水增加1,000美元，那麼至少要將一半放進你的投資帳戶，而剩下的錢則可以放入另一個獨立帳戶，以備不時之需。如此一來，你的加薪將具有雙倍效用。

(本文摘自《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》/大是文化出版)

【作者簡介】

安德魯．哈藍（Andrew Hallam）

美國股市三位傳奇專家聯合推薦的「素人投資家」

一位高中老師，任教於新加坡的美國國際學校，以教師的薪水打造出千萬財富。

他教授英文，2002年開始撰寫關於個人理財的文章，其中有兩篇文章獲得加拿大國家出版獎的理財類決選提名。作品刊登於《加拿大商業雜誌》（Canadian Business）、《環球郵報》（The Globe and Mail）、《財識》（MoneySense）、《時報》（L'Actualite）及《讀者文摘》（Reader's Digest）。

2006年開始舉辦投資研習會，告訴人們如何輕易打敗理財顧問所提供的投資報酬率。他的九個理財投資法則，不僅受到《環球郵報》報導，而且登上《華爾街日報》。目前他還在學校教授個人理財。

【譯者簡介】

丁惠民

中興大學企管系畢。曾任職於明碁電腦（已更名為佳世達科技）、《工商時報》，現為專業文字工作者。譯有《不買飆股，年均獲利40%》、《大哉問時代》、《讓你成功的，永遠是B計畫》等書（以上皆為大是文化出版）。