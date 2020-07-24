台灣雖小但五臟俱全，而甩開「開發中」的台灣，究竟有哪些走在世界前端的優勢呢？日前有一名網友提到，不少人認為台灣屬先進地區，但反觀交通亂象、食安問題等，對他而言，台灣似乎還並不先進，好奇詢問台灣有哪些優勢超越其他國家。

一名網友在ptt表示，許多台灣民眾自認台灣很先進，「台灣隨便抓一把缺點，違停、交通亂、違建、食安、低薪等」，認為台灣還不夠資格，因此詢問「台灣有哪一點像先進國家的啊？」，有人也表示認同，「已開發國家，市容和法律制度卻是落後」。

大多數網友認為，台灣治安與醫療是進步的象徵(示意圖/達志影像)

不過多數人認為，台灣治安與醫療是先進代表，「晚上女生可以趴趴走，生病看醫生不用怕破產、不必塞紅包，東西掉了，很大機會會被送到警察局」、「治安好就海放一堆國家了，歐美哪些國家治安比台灣好？沒有在歐美長期待過，真不會知道台灣這種安心感多有價值」、「美國看一次病、上一次大學的錢，省下夠你台灣買一輩子3C了」、「醫療、生活便利度、治安、平均金融資產，整體其實很強」。

還有曾至美國旅遊的網友表示「一開始在美國，滿街流浪漢的景象，真的讓人很震驚，才瞭解美國的福利制度有極大的問題，要多了解不同國家的制度，才能知道台灣的好，台灣當然很多地方不足，但是進度幅度10年內真的很大，希望能更好，老實說看，基本民生不看房價，台灣真的比美國好很多」。