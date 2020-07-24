流浪狗獨自在外生活，若遇到危險，仍需要人類幫忙，否則就只能等死。美國賓夕法尼亞州(Pennsylvania)出現2隻流浪狗，鼻子上插滿百根的刺，看起來相當痛苦，甚至無法走動，動保組織得知後，立即帶牠們至獸醫院救治，原來是牠們曾與豪豬大戰過。

亨廷頓縣(Huntingdon County)有民眾發現，路邊有2隻流浪狗鼻頭上插滿刺，原來是牠們曾與豪豬大戰，隨即連絡動物救援組織Speranza Animal Rescue，而義工抵達現場後，發現牠們虛弱的蜷縮在角落，原本打算將狗帶上車，但白狗不僅呼吸吃力，就連走動都有困難，因此趕緊抱牠上車送往獸醫院。

義工替白狗取名為Margaret，黃狗則命名為Murdock，檢查後發現牠們有脫水狀況，而Margaret全身都是豪豬刺，必須剃毛清理才能治療，而部分的刺扎的太深，還須使用抗生素與強效止痛藥，才能讓狗冷靜下來，術後兩隻狗的狀況穩定，身體也逐漸康復，不少人對此非常心疼，還為牠們募集醫療費用。