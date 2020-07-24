威力彩下期上看31億，高額獎金讓許多人爭相購買，有人為了提高中獎機率，甚至還會找人集資。美國威斯康辛州一對好友，在28年前約定，假若其中一人中了頭獎就平分，沒想到近日竟成真，中得2200萬美元（約新台幣6.4億元），而得獎好友並未選擇私吞，反而兌現當年的承諾，羨煞不少人。

28年前兩人曾承諾，假若一人中頭獎就要對分，沒想到今年真的中了(影片來源/youtube/Wisconsin Lottery)

綜合外媒報導，威斯康辛州在1992年首次發行彩券，當時讓庫克（Tom Cook）與好友菲尼（Joe Feeney），決定買幾張試試手氣，更以握手的方式約定，假若其中一人中獎，就要與對方平分，一起分享這一份喜悅，而事情過了28年，他們始終未中獎過。

直到今年6月10日，威力球(Powerball)號碼出爐後，庫克竟中了2200萬美元（約新台幣6.4億元），儘管當年他們只是握手約定，並未簽下任何契約，大多數的人若遇到相同情況，恐怕選擇噤聲，但庫克並未決定私吞，而是立即打電話告知菲尼，起初菲尼還以為好友在開他玩笑，得知真相後，兩人都興奮不已。

菲尼提到「我們當時曾說，若中得大獎要平分，所以日後每周都會購買，但未曾想過會發生」，因為威力球中頭獎機率約2.92億分之1，可說是非常難中。而他們選擇1670萬美元（約新台幣4.9億元）的現金選項，在扣掉稅後，分別拿到近570萬美元（約新台幣1.6億元）的獎金。庫克表示，目前他已辭職，未來將會多花時間陪家人，且仍會繼續玩威力球。