全聯福利中心商品種類多樣，且經常推出優惠活動，受到不少民眾青睞。不過日前就有一位網友透露，買了一盒蝦子回家卻發現整盒結凍成「蝦子冰塊」，讓他相當錯愕，沒想到內行人卻一面倒狂讚「這樣才新鮮！」掀起熱議。

原PO昨（23日）在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文透露，當天下班後先到全聯採買一波，沒想到正當他興高采烈的打算料理蝦子時，赫然發現整盒蝦子竟然直接凍成「蝦子冰塊」，讓他相當錯愕，「但即使如此，還是沒有阻止我想吃蝦子的決心，我心一橫，直接把蝦子冰塊插進快煮鍋裡，現在有點佩服我自己呵呵」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人熱心分享簡單的解凍方式，「這種冷凍蝦要直接沖水約2分鐘就解凍了」、「沖水很快就開了，急速冷凍的蝦子口感不輸現撈的哦」、「直接沖水，很快就隻隻分離了」、「要沖水，否則直接煮蝦會老掉」。

不過也有內行人表示「水產賣家建議蝦子最好買急速冷凍的，不建議買活蝦，市場的活蝦為了保持蝦子的活力，多少會加藥，吃多了對身體反而有害」、「那個是保持蝦子的鮮度才加水冰凍的，退冰方式是用流水沖，蝦子會一隻一隻剝落，就可以料理了。我們自己是養殖蝦業者，也是建議消費者買急速冷凍的蝦子，最安心且新鮮！」、「這樣蝦子能保鮮，我去市場買新鮮的蝦子，老闆也是教我沒吃完泡水淹過蝦再放冷凍」。