不少野狗因為有地域性，面對過路人會透過追車、追人的方式進行威嚇，對此就有網友好奇，「為什麼盯著野狗看牠就不會再追你了？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後關鍵。

原PO昨（23日）在PTT「八卦板」PO文透露，騎車經過一處小巷子時，碰巧撞見一群野狗，其中有一隻狗更蓄勢待發準備往他的方向衝過去，直到他轉頭盯著狗看，對方就不再追了，讓他不禁好奇，「為什麼盯著野狗看後，牠就不再追你了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就怕被打啊」、「因為確認過眼神了」、「看你弱才追你，你跟牠互看就表示要來輸贏，只會欺弱的當然沒種繼續」、「你跑你就是獵物」、「狗欺善怕惡啊」、「動物都會追獵物的背後啦，這是天性DNA，你正面牠就怕了」、「你看牠的動作是某種跟牠要求資訊的行為，沒有做這個動作就踏入地盤，對有些動物來說是侵犯」、「犬類本能不會正面攻擊」。

不過也有內行人解答，「狗有追逃跑獵物的習慣，眼神對上，反而等於是正面對峙。而通常人類體積較大，對狗的威脅其實很大，除非有訓練過作戰意識強的狗，不然一對一野狗，只要正面對峙根本沒什麼威脅。可惜大多數人都忘記了這種野生的本能，只留下被吼就害怕這部分的習性」。