牡蠣俗稱蚵或蠔，營養美味受到不少老饕喜愛，尤其是每年的5月到10月，是蚵仔盛產期，不少中南部沿海地區都在應徵剝蚵人才，但是剝蚵人員的薪水究竟怎麼計算？就有一名網友分享剝蚵員的徵才廣告，好奇上頭寫著「試用期30元」到底是「月薪？周薪？時薪？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》分享一則徵求剝蚵高手的廣告，只見上頭寫道「徵有緣人，剝蚵人才，早班、中班、晚班和假日班，試用期30元。」讓他不禁好奇，「試用期30元究竟是月薪？周薪？時薪？應該要秒薪才符合勞基法吧？」

貼文一出隨即掀起熱議，就有不少內行人解答，「剝蚵仔工資是算『碗』的，一碗就是30元，我小時候剝一碗才3塊」、「這是開一斤的錢，都是讓那些大嬸們無聊可以邊開邊聊的工作，賺點花費的，每個地方都一樣，不用大驚小怪的」、「現蚵仔一斤約160～180元，剝蚵工資一斤算30元，熟工拼一下一天賺一仟元沒問題」、「鯖魚罐裝一罐高一點點約重一斤，以前開價20元，內行人一天3、4小時就賺破千」、「蚵仔肥的時候比較好賺，瘦的時候要剝很久。我從小剝到大！」、「30元，很好的價格了」、「這類工作手腳快慢決定薪水，以量計價」。