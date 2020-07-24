根據國際透明組織今年1月間公布的「2019年全球清廉印象指數」，台灣在全球180個國家中，分數65分、排名第28名。對此，就有網友認為，台灣清廉指數才「勉強及格」，好奇究竟要如何才能超過90分？貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO今（24日）在PTT「八卦板」以「為什麼台灣全球清廉指數63分？（編註：正確應為65分）」為題，PO文指出，台灣全球清廉指數差點不及格，他不解為何台灣清廉度如此低，「我們不是公開透明，擁有監察院，甚至類似香港廉政公署的法務部廉政署，監督管理單位的民主國家嗎？要怎樣才可以超過90分及格？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒吐槽「去問問看那個超買的」、「民代全部換掉，保證90分」、「台灣和封建帝制很像吧，小官關到死，大官不算貪，全民愛關說、沒事包紅包、公私採購愛回扣」、「看看台灣建商們琳瑯滿目的優秀事蹟，還有最近那個撈上來的，你說台灣政府清廉？我是不相信啦！」、「建商這行我也短暫待過，真的不得不說，台灣最黑的產業絕對是建商，而跟建商有最大關係的就3個，銀行、政府、地方人士。所以才說台灣參政的沒魄力怕死的，基本搞不定台灣」、「監督的人都是既得利益者，要清廉什麼？」

不過也有人認為「63算高」、「很高了啦，旁邊國家都污泥，台灣像蓮花」、「去年最高的也就87，看來是全球貪腐不及格」、「全球平均分數43，有三分之二低於50分」、「其實評分有包含私部門像小黃載外國人亂跳錶都會被扣分，公部門其實還不錯」。