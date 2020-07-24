台灣醫療實力在這波疫情中嶄露無遺，就有網友認為，即便台灣在醫療品質、治安…等方面，具備先進國家該有的格局，但也不禁好奇「台灣有哪些地方像落後國家？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（24日）在PTT「八卦板」PO文指出，「良好的醫療服務和品質、很好的治安，遇到重大事件的凝聚力，跟人互動時大多還能感受到的良心，我覺得台灣這些地方就是先進國家有的格局…」不過他話鋒一轉，直言台灣不免還是有一些亂象存在，偶爾會讓旁人覺得台灣很落後，於是好奇問道「台灣有那些地方像落後國家？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指「交通」是一大隱患，「交通真的慘，永遠只能拿更爛的來救援」、「交通軌道建設啊！出了台北沒有車就等於沒有腳」、「交通啊，跟非洲一樣，根本不需要道路線，板金越厚，路權越大」、「交通啊，攸關人命的東西，明明有一堆好的國家可以學習，卻總是喜歡閉門造車，出來的結果還是跟垃圾一樣毫無邏輯的規劃」。

除此之外，也有人提到「市容啊！中華民國美學」、「街道，建築，交通，其實應該是說時空停留在30年前的感覺」、「哪裡不像落後國家？除了醫療和代工廠」、「鐵皮屋跟招牌」、「路邊的垃圾菸頭檳榔渣」。