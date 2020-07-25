年輕時候，曾經上過一門心理學，心理學講師的桌前放著五杯水，中間這一杯是乾淨清澈的水，其他周圍四杯，各呈現黃、紅、藍、綠四種顏色的水，講師拿清澈乾淨的水杯，然後把其他四種顏色的水，依次倒進乾淨的水杯裡，最後拿起這一杯混濁水，跟上課的學員說，「這就是現在的你」。

接受一杯染色的水

當時年輕，實在不明白老師的用意，年紀漸長，在社會打滾，才慢慢明白黃、紅、藍、綠，這些水杯所代表的意義，四個顏色的水杯，依次代表著家庭(父母)、老師、朋友、環境、書本，甚至各種形形色色的事物，這些人從小到大開始依次圍繞在我們的身邊，左右我們的思想、性格，甚至行為，從而決定我們的人格和命運。

當然，講師並不是宿命論者，如果是，這一堂心理學課程就沒有意義，而是從源頭拆解，從小到大影響我們思想、塑造我們性格的因子，他要告訴學員，我們無法抗拒環境的任何影響，但至少我們可以做出「選擇」、可以做出「改變」！

把握五年後的機會

因此，現在自己的模樣，好過與不好過，其實是我們五年前所選擇的結果，同樣的邏輯，要造就五年後的自己，當下這一刻，就必須立下基礎，開始改變並踏上趨近於目標的道路，例如，五年後要成為千萬富翁，現在就必須換上富人的思維，實踐理財知識，二年後要成為瘦身女王，當然現在就必須開始運動和節食。

適逢理財周刊二十週年，筆者心中感慨無限。分享了近二十年的財經價值、投資趨勢、名人交流等經濟觀點，但還未曾真正與讀者交流過所謂的「成功」背後，其屬於的模樣與價值究竟從何評估？也有人問我，若是不屬於自己的人、事、物，又何必汲汲追求？但如果你追求的是幸福或卓越，即便過程面臨許多艱辛困境，也不會改變你往其貼近的決心。

選擇會滋養的土壤

而追夢時能與正確的朋友在一起，他們就會在你落難時給你鼓勵、失敗時讓你知道人生的方向，何時何地，都能幫助你度過人生的挑戰關卡。而選擇及時行樂之人，身邊必是一群相伴喝酒、聊天八卦之友，或許無任何傷害，但也不會因此成就更好的自己。這就是所謂的「物以類聚、人以群分」，也是美國哈佛大學管理學教授科特所提的「磁石法則」。如果你是一個想要成功的人，就應該像磁石一樣施展你的魅力，以不可抗拒的力量將與你思想一致的人與事物吸引到自己身邊來。

前面說到，我們思想、性格避免不了我們接觸的人和環境的影響，坊間有一種說法：要了解一個人是什麼樣的人，可以觀察他身旁的朋友；要了解一個人的程度和能力，先看他的對手，「近朱者赤、近墨者黑」。西方的企業家Jim Rohn也提出「五人平均理論」：你最常接觸的五個人平均起來就是你自己，而這也可以預測未來的你會如何！其實這都是很自然的群聚效應，一個成功企業家的家庭，耳濡目染之下，多半也會栽培出優秀的企業家二代。

建立能加分的人脈

故此，我們可以倒過來思考，「想要成為什麼樣的人，就去接觸什麼樣的人」，想要在財經領域有一席之地，就盡可能認識財經界的人，了解他們看什麼書，說什麼話、做什麼事，想要成為一個傑出的企業家，就到企業家圈子交流。

走出舒適圈，或許一般人還可以做得到，但筆者更要說的是，每一個人都有自己的利益需求，別人沒有義務要跟自己接觸交往，尤其在高層人脈更是如此，除非自己先是一個值得被交往的人，謙卑、柔軟、與人為善，內外兼修的美德，更是成功社交得以持久的不二法門。

當今台灣在大環境影響之下，許多人在教育或知識吸收講究「速成」，連成功都期望快速收割。但有一點不可否認的是，現實中所擁有的一切都與自我的吸引力有關，如果這些人事物與你思維格格不入，它們就會遠離你的生活，從某種程度而言，這就是你的人格魅力與效應吸引而來，若真想改變生活，也許必須嘗試改變自己的思維方式。

試著列舉出除了家人外，你最常相處的五個人，可能同事、伴侶或摯友。同時問問自己他們是否成功？熱情？正面或樂觀？他們目前平均年收入？最有成就感之經歷？未來的抱負?當你想要挑戰或提升自我時，是給予你鼓勵或嘲弄？如果這個清單上沒有可以幫助你的人，那麼就找出一位你欣賞的，將他變成你能親近的名單之中。

透過分析，了解現在自己的社交圈屬性，不要害怕失去一些朋友或既有的情感，因為真正的雙贏，是一加一大於二，是與朋友互相勉勵，成就更好的自己。最後，在你的社交雷達中，成為想被人親近的五位人士其中之一，成功價值自然不言而喻了。

經營成功社交雷達

當我們願意做出改變，開始親近想要成為心目中成功人士，我們就開始具備轉型的條件。面對後疫情時代，埋首苦幹研究專業，不主動參與社交活動，累積人脈的中年就職者，已經不足以應付中年失業危機，在這次疫情造成企業開始重視數位化轉型，遠距離辦公與外送服務造成許多工作崗位永久性的消失，環境劇變之快令人措手不及，這時候如果還不懂得主動尋求援手，就真的坐以待斃。

所以，能夠擁有較高的社經地位的成功人士，往往不是只靠專業而已，更多時候是人際關係的經營，與審時度勢的眼光，把握機會的魄力，說得簡單點，就是情商比智商來得重要，這就是成功的社交雷達。

(本文摘自《理財周刊 1039期》)