作者駱郁芬是兒童臨床心理師，擅長兒童發展議題，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。因此，她對前來諮詢的煩惱爸媽，很能感同身受。她說，很多家長誤以為正向教養，就是要永遠帶著正面情緒的「忍耐的教養」，但養小孩就是每天被他氣死三百次，怎麼可能一直有正面情緒？

爸媽再也不用忍氣吞聲！第一本專為臺灣父母所寫免爆氣親子對話範本！

【精彩書摘】

演講或帶團體、工作坊時，我常會在一開始問大家想像中的正向教養是什麼？有一次，一位家長半認真、半開玩笑的說：「正向教養，就是忍耐的教養啦！」語畢，講座上的大家都忍不住笑了起來。

我也笑了，這真的是許多人對正向教養的誤解：「正向教養就是父母努力忍耐、不要發怒，帶著正向的心情面對孩子。」

但當父母的都知道，怎麼可能？每天都被孩子氣死三百次啊！

除了誤會要忍耐不生氣，很多人也誤會正向教養就是全然順著孩子，因此擔心正向教養會寵壞孩子。

事實上，由簡．尼爾森（Jane Nelsen）所創立的正向教養，是以阿德勒學說為基礎的教養法。既不是忍耐，也不是縱容，而是以孩子的年齡、特質、發展需求為基礎，透過鼓勵的方式進行教養，讓孩子逐漸形成良好的品格與性格特質，同時發展照顧者及孩子互相了解及尊重的親密關係。

在這個過程中，我們透過溫和的方式去回應孩子，並以「堅定」的態度傳遞大人所看重的行為原則。

正向教養，跟我們過往所熟悉的傳統教養有什麼不同？讓我們從以下兩個例子一探究竟。

有一天，我們在餐廳吃飯，熟悉的語言吸引了我們的注意。一位媽媽大聲的說：「我沒有你這種小孩！」伴隨著媽媽的斥責，同桌的其他大人連忙打圓場，要孩子趕快向媽媽道歉，而那目測大約四、五歲的孩子則是大哭不已，最後由爸爸拉著胳膊帶出餐廳。

這樣的情境，在每個人的成長過程中一點也不陌生，甚至我們或許都曾經是那個嚎啕大哭的孩子，因而也能理解那位孩子的委屈與害怕。

然而，身為父母的我們也熟悉那位母親的感受：她或許是覺得面子掛不住，或許是覺得大人的權威受到了挑戰，又或許是擔心他人的眼光。無論如何，那都是很不舒服的感受。在上述情境中，周遭的大人都看到了媽媽的不愉快，因此認為，只要孩子趕緊道歉，讓媽媽別生氣就沒事了。

但是，孩子為什麼要道歉呢？

若我們仔細思考，就會發現大人們沒有說出口的是：「為了你傷了大人的感受而道歉」，這句話再延伸的話，傳遞的訊息是：「你需要為大人的情緒負責／你要避免讓大人感到不舒服」，以及「大人的感受比你重要／大人比你重要」。

大人的感受確實很重要，但在傳統的教養方式中，我們常常忘了孩子的情緒與需求也該被看見，而且無論大人或孩子，每個人的情緒感受，都是同等重要的。因此，孩子該學習合宜的行為，但同時大人也該為自己的情緒負責。

不久之後的一個午後，我跟我兒子在咖啡廳裡消磨時間（其實是趁他午睡趕緊抓點時間工作）。同一張大桌上的母女三人，因為熟悉的語言，再度吸引了我的注意。

事情起因是這樣的：在歐洲喝咖啡，通常會附上一小塊餅乾或巧克力，這時小女孩正央求媽媽讓她吃那塊巧克力，但媽媽並不答應，於是小女孩氣嘟嘟的，又是抱怨、又是哀求。

在如此熟悉的劇本中，接下來會怎麼發展呢？

很有可能是小朋友被斥責一番，然後哭得一把鼻涕、一把眼淚的，不甘願的跟著媽媽回家。若孩子在店裡吵鬧了起來，換來的甚至可能是更難堪的責備。

但是那一天，那位媽媽只是伸出手、把孩子摟向她，輕聲的說：「我知道妳很想吃巧克力，但是這個對健康不好，妳不能吃。」媽媽抱抱她，繼續說：「走吧！我們一起散步回家！」

小女孩雖然還是有些不情願，但是沒多久就再度跟姊姊有說有笑，母女三人手牽著手，開心的走出店家，留下桌上的巧克力。

是什麼魔法改寫了劇本？

關鍵就在於：在向孩子說「不行」之前，這位媽媽同理了孩子的感受（「我知道妳很想吃」），以及提議了一個轉換心情的好策略（散步回家）。

這就是正向教養與傳統教養最大的不同。

比起跟孩子說「不可以」，我們更應該先同理他，再給方法，以轉換孩子的心情。換言之，我們並沒有放棄自己在乎的事情，例如健康、營養、安全、負責、自律，但我們也覺察自己的感受和可能存在的教養困境。與此同時，我們也理解了孩子的感受、看到孩子行為背後的原因。

(本文摘自《爸媽不用忍的正向教養》/任性出版)

【作者簡介】

駱郁芬

國立臺灣大學心理系學士、中正大學臨床心理所碩士畢業。曾於新光醫院精神科、亞東醫院兒童發展中心等單位，擔任臨床心理師。因擅長兒童發展議題，亦擔任臺北市、新北市多所學校外聘心理師、特教專業團隊、親子天下駐站專家。

現為米露谷心理治療所所長、臨床心理師，擅長處理兒童情緒及行為困擾，並以正向教養、親子關係、親師溝通，為許多爸媽提供相關諮詢。

同時，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。熱愛孩子，也熱愛與大人一起探討怎麼愛孩子。相信愛的力量，更相信孩子的問題背後，都有值得被看見的一顆心。

著作：《用愛教出快樂的孩子──正向教養3到6歲篇》、《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》（合著，尖端出版）。