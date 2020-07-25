頂嘴、哭鬧、大寶打二寶、挑食、依賴大人、行為退化、缺乏成就動機……

孩子總是講不聽又很盧？

爸媽再也不用忍氣吞聲！第一本專為臺灣父母所寫

免爆氣親子對話範本！

駱郁芬說，正向教養不是忍耐，也不是縱容，

而是針對孩子的年齡與特質，適度的理解、設限與要求。

因此她以阿德勒正向教養X兒童心理學發展為基礎，

運用日常生活的親子對話，為惱人的教養問題提供實用方法。

【精彩書摘】

其實很多大人會不由自主的認為，小孩只要把情緒展現出來，無論是哭、是吵、是摔東西、還是臭臉，都稱為亂發脾氣。

可是，事實上沒有人可以沒有情緒，我們也不希望孩子成為一個壓抑情緒、把自己真實感受視為「不對的」並感到歉疚的人，所以我們真正要教孩子的，是好好認識自己的情緒反應，並且能夠做自己情緒的主人。在情緒高漲時仍保有判斷力，不會做出傷害自己或他人導致事後後悔的舉動。

這樣的能力說來理想，但是能做到的人不多。想想身邊的成人，或是我們自己，在很憤怒、難過、挫敗的時候，是否仍然能夠很好的控制自己？恐怕很多成人也做不到，因此，「好好處理情緒」常常不只是孩子的課題，也是我們大人的課題。

要好好處理情緒，第一步就是認識情緒、認識自己當下怎麼了。當孩子理解了「事件」與自己的「感受」之間的關聯，接下來才能進行處理。

情緒的處理有兩種選擇，一是「舒緩情緒」，二是「解決問題」。

例如：孩子的玩具壞了，他感到很難過，正在大哭。我們可以選擇安撫他、轉移他、幫他說出感受，這些都屬於「舒緩情緒」；或者我們也可以選擇再買一個玩具、修理看看、改玩別的，這些則屬於「解決問題」。

關於情緒的掌握，有一個常被忽略的細節是：我們常常只針對孩子負向情緒的展現去處理，可是正向情緒的展現，也是需要練習掌控的，不能因為開心就尖叫、大吼，這也是處理情緒的一個環節。

當我們能夠處理情緒，意味著我們開始具備了調整腳步、重新嘗試的能力，能夠更有彈性、更能面對挑戰。

你也可以做到的正向教養對話練習

這個年紀的孩子正在開始認識自己和他人的情緒，以及產生這些情緒的來龍去脈，有時候他只覺得自己「不開心」，但是沒辦法理解「為什麼不開心」。

下一次遇到孩子困在情緒中難以脫身時，抱一抱他，再問問他：「辛苦排好的積木倒了，好難過對不對？」、「是不是因為好想要跟爸爸一起出門，不能一起去好傷心呢？」孩子感到被理解，衝突的可能性就大幅減少。

當孩子因為挫折而哭鬧時，可以搭配前面的「翻譯法」（見下頁圖4-4），告訴他們：「積木倒了，很生氣是嗎？你希望媽咪給你一個大抱抱嗎？還是想要改玩黏土？要再挑戰一次嗎？到你的祕密基地躲起來呢？」

透過大人的說明、示範、提示，孩子才有機會學到新的策略，下一次再遇到類似的狀況時，他就會比較容易想到好方法。

(插入圖4-4培養孩子的情緒力)

培養孩子的情緒力。（圖／任性出版提供）

POINT 用翻譯法，把孩子的情緒點說出來。

×「生氣就生氣，幹嘛亂弄！不可以這樣亂丟玩具！」

○「辛苦排好的積木倒了，好難過對不對？」

(本文摘自《爸媽不用忍的正向教養》/任性出版)

【作者簡介】

駱郁芬

國立臺灣大學心理系學士、中正大學臨床心理所碩士畢業。曾於新光醫院精神科、亞東醫院兒童發展中心等單位，擔任臨床心理師。因擅長兒童發展議題，亦擔任臺北市、新北市多所學校外聘心理師、特教專業團隊、親子天下駐站專家。

現為米露谷心理治療所所長、臨床心理師，擅長處理兒童情緒及行為困擾，並以正向教養、親子關係、親師溝通，為許多爸媽提供相關諮詢。

同時，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。熱愛孩子，也熱愛與大人一起探討怎麼愛孩子。相信愛的力量，更相信孩子的問題背後，都有值得被看見的一顆心。

著作：《用愛教出快樂的孩子──正向教養3到6歲篇》、《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》（合著，尖端出版）。