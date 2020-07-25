頂嘴、哭鬧、大寶打二寶、挑食、依賴大人、行為退化、缺乏成就動機……

孩子總是講不聽又很盧？

爸媽再也不用忍氣吞聲！第一本專為臺灣父母所寫

免爆氣親子對話範本！

面對教養困境時，常有家長問：「要怎樣忍住脾氣？」

作者說：「不要忍！」因為被情緒綁架的大腦，是沒辦法理性運作的。

你要做的是翻譯你的情緒，把你的火氣翻譯成正向的對話，

就能扭轉親子關係。本書有33種情境供你參考。

【精彩書摘】

父母常常覺得小孩「歡必霸」，明明就是一件小事，卻搞得雞飛狗跳、大發脾氣，何苦呢？

為什麼小孩那麼愛亂生氣？

在看待孩子的問題時，一定要試著去思考事情的來龍去脈。

一般來說，亂發脾氣的背後，通常不是只有生氣一種情緒，還可能有更複雜的挫折、自責、難過、不安等情緒。但是，對孩子來說，這些情緒太過細膩，超過了他們的辨識能力，因此他們也不理解這些是什麼感受、為什麼會有這些感受，只好一股腦兒的用發脾氣的方式表達出來。

以平平那一晚發生的事情為例，引爆點似乎是從他突然推倒積木大發脾氣開始，但是倒帶回到更前面一點點，我們很容易就能發現：情緒可能在積木一次一次垮掉時，已經開始累積了！

那麼，積木垮掉會帶給年幼的孩子什麼情緒呢？

很大的可能是挫折：好想要蓋出很高的積木，可是卻一次又一次失敗，真的太令人難受了！此外，伴隨挫折而來的情緒很可能是難過，因為失望、失落，很自然便會帶來難過的感受。

搞懂了前因，接下來，我們才有辦法陪伴孩子處理受到這些情緒所牽引的後果。

情緒帶來的後果是什麼呢？其實就是展現出來的「行為反應」。

小小孩感到生氣、挫折、難過等情緒時，同樣會有發洩、表達的需求，但是平平這個年紀的孩子，表達能力和自我控制能力都還沒發展好，因此有些孩子只能選擇用最簡單、最直接、最原始的方式來展現情緒──有些是哭、有些是尖叫，有些是倒地打滾，最慘的則是以上皆有。這並不是因為他們「想要」這樣或「故意」這樣，而是因為他們不知道「除了這樣，我還能怎麼表達我的情緒？」

如何讀懂孩子的情緒？（圖／任性出版提供）

很多大人以為小孩「愛亂發脾氣」，但其實生氣的感覺是很不舒服的。只要我們教會孩子怎麼樣在生氣時用更好的方法來表達，以及協助自己平復下來，就能大大減少孩子不合宜的情緒反應。

在親子諮詢的場合中，家長詢問度第一名、困擾度第一名的，真的可以說是「小孩亂發脾氣」了。但是這中間一直有一個弔詭的問題：到底什麼叫做亂發脾氣？

(本文摘自《爸媽不用忍的正向教養》/任性出版)

【作者簡介】

駱郁芬

國立臺灣大學心理系學士、中正大學臨床心理所碩士畢業。曾於新光醫院精神科、亞東醫院兒童發展中心等單位，擔任臨床心理師。因擅長兒童發展議題，亦擔任臺北市、新北市多所學校外聘心理師、特教專業團隊、親子天下駐站專家。

現為米露谷心理治療所所長、臨床心理師，擅長處理兒童情緒及行為困擾，並以正向教養、親子關係、親師溝通，為許多爸媽提供相關諮詢。

同時，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。熱愛孩子，也熱愛與大人一起探討怎麼愛孩子。相信愛的力量，更相信孩子的問題背後，都有值得被看見的一顆心。

著作：《用愛教出快樂的孩子──正向教養3到6歲篇》、《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》（合著，尖端出版）。