德國牧羊犬（German Shepherd）在台灣又稱德國狼犬，由於體型高大、外貌威猛，而且工作能力強，因此又被作為警犬、搜救犬等。英國有一隻德國狼犬，當時儘管已4歲，但身體仍小得像是柯基，經常被路人認為是幼犬，但實際上是牠患有罕見疾病。

綜合外媒報導，科爾曼（John Coleman）從朋友諾斯科特（Ken Northcote）那裡，購買到一隻德國狼犬Lydia，由於他將狗照料的非常好，因此5年後朋友又詢問他，是否願意收養一隻侏儒症德國狼犬，科爾曼提到「當時從飼養員那看到照片時，第一個想法就是覺得好可愛，但這也可能為牠帶來危害」。

侏儒症會導致幼犬不再生長，健康也會出現問題，例如壽命縮短及皮膚、牙齒和毛皮生長等狀況，而且較矮小的狗通常具有攻擊性和焦慮感，這也會使寵物犬難以飼養，多數飼養員無奈選擇安樂死侏儒症幼犬，而科爾曼則表示「安樂死絕對不是一種選擇」，最終選擇收養牠，並命名為Tiger。

Tiger被送去狗學校訓練後，不出意料的，牠曾試圖攻擊性人與狗，唯獨與科爾曼在一起時，牠才會露出可愛的一面，「我們不能將牠放進狗窩，因為牠太有侵略性，甚至無法帶牠度假，這也將成為負擔」，當路人覺得可愛想摸牠時，他便會立即阻止，更提醒「牠不是小狗」，由於必須非常細心呵護牠，一日Tiger因感染送醫時，科爾曼曾想假若牠死了，生活就會較輕鬆但又很不捨，心情相當複雜。

在 Instagram 查看這則貼文 Ranger（@ranger_thegshepherd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 下午 1:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Ranger（@ranger_thegshepherd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 11 日 上午 11:46 張貼

而類似案例不只一起，美國亞歷桑納州鳳凰城也有一隻3歲大的德國狼犬「藍爵（Ranger）」，也是患罕見疾病「垂體侏儒症」（Pituitary Dwarfism），當時飼主還以為愛犬只是身形較小，直到發現牠似乎都沒長大，送往醫院檢查才知真相，由於荷爾蒙分泌不足，因此成年的牠看起來宛如幼犬，還會經常出現掉毛、皮屑等健康問題，所幸身體仍很健康，如今飼主還幫牠創IG，吸引13.4萬粉絲關注。