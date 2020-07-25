夏季天氣越來越熱，不少人紛紛開冷氣消暑，但有時一不小心吹過了頭，收到帳單時恐怕會很崩潰。日前一名網友提到，上期電費是2500元，豈料這次竟暴漲4千元，讓他看了差點吐血，盤點家中電器後，笑著說「超商是大家最好的夥伴」。

一名網友在《爆廢公社》提到，上期的電費是2528元，而這一期差300多度，竟飆漲到6400元，「快吐血了，錢多了四千」，雖然知道夏季電費從6月初至9月底，1度電約漲1元左右，但認為冷氣無論是否變頻，就算再怎樣省，夏季電費肯定比其它月份來得貴。

原PO表示「每個月都是固定的電量度數，都是一樣會漲價，就是在於單月使用度數的量。超過一個級距，就會多一點」，之後還盤點家中電器，有5台冷氣、1台冰箱、1台冷凍庫、4台電視、3台電腦、6台電風扇、1台微波爐、1台電鍋、1台飲水機及1台洗衣機，讓不禁感嘆「沒事多到戶外走走。超商是大家最好的夥伴」。

不少網友也分享經歷「上期才1600多，這月6500多，嚇死了」、「8千多路過（變頻四級節能24小時兩個月沒關）」、「我是3、4月4000多，5、6月7000多，家裡是3台老舊冰箱、2台飲水機、3台冷氣（1台變頻冷氣27度吹12小時，1台變頻吹26度吹8小時，1台舊冷氣吹2小時）、洗衣機一台、電風扇一定二台以上都在吹」、「上一期1800多，這期飆到3000多，原來不是只有我覺得超貴」。

還有人認為，雖然夏季電費較貴，但使用變頻仍有差「電器要換一級省電的，我夏季電價，4台冷氣每天開，沒超過2000過」、「冷氣、冰箱、換變頻的，真的省超多…過來人啊！之前還沒換之前，夏天2台冷氣電費快8000（幾乎24小時輪流開），現在是3台冷氣24小時輪流開，電費不到5000」。