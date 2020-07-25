在天氣較為溼熱的國家，多數人習慣1至3天洗頭，但你相信嗎？有人竟長達64年沒洗頭。越南有一名83歲老婦人，從19歲開始就不剪頭髮，甚至也不願意洗頭，如今頭髮打結成條狀，長達6公尺，宛如一條蟒蛇，而她透露不洗頭原因，竟是她只要剪頭髮，頭就會劇痛，嚇得她再也不敢亂動頭髮。

綜合外媒報導，83歲的老婦人Nguyen Thi Dinh稱，19歲時剪了頭髮後，頭就感到非常痛，嚴重到必須至醫院治療，但並未因此獲得改善，直到頭髮再次長出來後，她的頭痛症狀才減緩，自此她便不敢再剪頭髮，奇怪的是，每當她洗頭，頭又會開始痛，導致她也不再洗髮，甚至不讓頭髮沾到水。

隨著頭髮變長，也越來越難整理，她索性將頭髮綁成辮子，如今長達6公尺，辮子宛如一條大蟒蛇，儘管新長出來頭頂上的頭髮已呈現白色，不過底下仍是年輕時的黑髮。而Nguyen從1990年開始，就住進佛寺裡，平時念佛經、吃素，每天只吃一餐，生活過的非常節儉，如今她身心靈仍非常健康，頭髮甚至還以每年10公分的速度增長。