貓咪身手矯健，跳躍圍牆來去自如，宛如忍者一樣，後肢力量更是強，具有身高5倍的跳躍力。國外有一對母女，日前在路上散步，而身後緊跟著一隻胖貓，宛如她們的保鑣，下一秒牠竟做出出乎意料的舉動，讓236萬名網友嚇壞，直呼「牠是忍者貓嗎？」。

When your cat 🐈 is also your bodyguard pic.twitter.com/fuagy7hKpB — Life on Earth (@planetpng) July 6, 2020

一名網友@planetpng在推特寫下「當你的愛貓，同時也是你的保鑣的時候」，影片中一對母女悠哉地走在路上，身後還緊跟著一隻胖貓，期間牠竟突然前空翻，翻滾180度後完美落地，母親聽到有車經過往後查看，貓咪也裝出若無其事的模樣，立刻回過神繼續跟著向前走。

不少網友直呼「牠是忍者貓吧！」、「想請牠當我保鑣」、「牠確定不是工讀生嗎？」、「這隻貓咪已經修成精了！啊」，不過也有人質疑影片地真實性，但多數人認為，貓咪會前空翻，可能後方恰好有大車經過，貓咪聽到後被嚇到，因此做出了跳躍式的反應，沒想到剛好往前撲，因此呈現前空翻的樣子。