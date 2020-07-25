受到新冠肺炎疫情影響，在無法出國的情況下，不少人選擇至外島玩，或是到麗寶樂園、六福村、九族文化村等遊樂園尋找刺激，不過每項設施玩法都不同，每間樂園的主打也不一樣，有些挑戰速度感，有些則是挑戰高度，究竟哪一項最讓人覺得恐怖呢？

一名網友在ptt提到，他的膽子小，因此不太敢玩遊樂設施，之前看劍湖山介紹遊樂設施G5(飛天潛艇)的影片，光用看的就讓他頭痛，而之前最高只玩過六福村的大怒神，而且全程還是閉著眼玩，也曾玩過海盜船，其中還有急流泛舟，雖然不恐怖，但最麻煩的就是身體會濕，好奇詢問「台灣最恐怖的遊樂設施？」。

不少人回應「我幾乎每個都搭過了，絕對是G5，那壓力真的很大」、「九族文化村的自由落體，慢慢轉上去心裡壓力超大」、「咖啡杯。如果一起玩的人是個瘋子，真的很恐怖」、「海盜船，時間有夠長的」、「都還好，但那天看到有遊樂設施壞掉卡在半空的...覺得這個最可怕」。

其中最多人認為，六福村的「老油井」跟「笑傲飛鷹」最恐怖，「老油井、風火輪，雲霄飛車幾乎敢坐的我，這兩個完全無法」、「G5超爽，坐了3遍，笑傲飛鷹不敢」、「六福村全部都克服了，但笑傲飛鷹的軌道，最後有轉上去超暈」、「老油井，倒掛太久不舒服」。