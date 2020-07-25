身為亞洲人，就算平常不會下廚、對料理不在行，至少都知道白飯是怎麼煮出來的，又或是常常聽到人們在討論煮飯時「水量」的多寡。去年，英國BBC的美食節目拍攝一集「蛋炒飯」教學的內容，然而馬來西亞的網紅看到主持人的做法卻大崩潰，就連不少亞洲網友對此也都非常傻眼。

(影片來源/YouTube/mrnigelng)

根據外媒報導，這名馬來西亞網紅「Uncle Roger（本名Nigel Ng）」在本月8日時上傳了一支影片，內容為一邊收看《BBC Food》一邊進行評論，只見節目中的主持人赫莎（Hersha Patel）要觀眾「不要害怕蛋炒飯」，接著便開始教大家該如何煮白飯，她先將為洗淨的白米放入鍋中，隨後加入了兩倍的水悶煮，等到米飯半熟後又拿出濾網瀝水，瀝乾後的米粒再用冷水沖洗，最後她使用電磁爐與平底鍋製作蛋炒飯。

赫莎對於自己的料理成品非常滿意，不過亞洲人對此似乎就有些不同的意見，Uncle Roger在過程中不斷對赫莎的作法瘋狂吐槽，直言：「為什麼要用杯子量水？你只需要加水到手指第一個關節就好」、「怎麼能用濾網幫米瀝水？這不是義大利麵」、「白飯看起來一點都不好，妳在說謊」，他還指出炒飯應該要用瓦斯爐來料理，而不是電磁爐。

這段教學影片就連不少亞洲網友見狀也都相當崩潰，紛紛留言：「每個亞洲人都知道炒飯要用隔夜飯」、「我把影片給奶奶看，她說：『你就是這樣折磨亞洲人？』」、「成品看起來一點都不像炒飯，根本就是把豌豆放在潮濕又悲傷的米飯上，還有一些雞蛋碎片」。