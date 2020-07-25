南美洲面積占地球表面的3.5％左右，擁有最古老的文明、浩瀚無際的山峰和深不可測的叢林，由智利、阿根廷、哥倫比亞、巴西等國家組成。不過日前就有網友好奇，「南美洲的國家為什麼沒有強盛過？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（25日）在PTT「八卦板」PO文指出，全球七大洲各有制霸世界的強盛國家，像是歐洲的大英帝國、羅馬帝國，非洲的埃及，亞洲的土耳其帝國、阿拉伯帝國、蒙古帝國，北美洲則有美國，唯獨南美洲從以前到現在，能說的出口的就只有一個印加帝國，不禁好奇「為什麼南美洲沒有強過啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指「地理環境」是主因，「近代以前人家的技術能交流，他自己關起來玩，進步慢」、「太邊緣」、「美洲不像歐亞大陸連在一起啊，加上英國人都往北美跑了」、「南美洲感覺都是著重在精神上的成長」。

不過也有人點名「阿根廷」原本後勢看漲，「記得阿根廷有一陣子很強」、「阿根廷100年前據說是超新星」、「阿根廷本來要爬起來了，被英國打趴加上經濟自己玩壞了，然後就一路趴到現在」、「阿根廷其實有起來過，結果自己搞垮，一直頹靡到現在」。