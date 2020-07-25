水果成熟之後自然就會從樹上掉落，但若是體積過於龐大或是外型較為特別的，很容易就會砸傷人或者動物。台灣一名網友近日就在臉書發文，表示阿公家養的雞每年都會被榴槤給砸死，為了預防他特地想出奇招，但卻沒什麼用，沒想到這篇貼文紅出台灣，讓不少外國網友看到都笑翻，直呼：「有夠台灣」。
這名網友在自己的臉書中發文，提到阿公家飼養的雞每年都會被從樹上掉落的榴槤給砸死，為了防止這樣的意外再度發生，他在今年暑假特地準備了專門給雞戴的「小型安全帽」，但最終還是因為榴槤體積太過龐大，一砸下來就會壓住雞的整個頭部，宣告失敗。
這篇貼文隨後便被一名加拿大網友分享到推特中，「這篇貼文真的笑死我了，有夠台灣！」，更貼心將原文翻譯成英文，瞬間就引起外國網友熱議，大家紛紛笑說：「台灣人也太有創意了」、「榴槤的威脅不會停止，雞的命運就掌握在你手裡了！」、「安全帽也太可愛了吧」、「不知道該笑還是該難過」、「你應該給牠穿防彈衣的」，也有好心人建議可以嘗試使用安全網，除了可以保護雞群，也可以更輕鬆地撿起榴槤。
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