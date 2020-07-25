水果成熟之後自然就會從樹上掉落，但若是體積過於龐大或是外型較為特別的，很容易就會砸傷人或者動物。台灣一名網友近日就在臉書發文，表示阿公家養的雞每年都會被榴槤給砸死，為了預防他特地想出奇招，但卻沒什麼用，沒想到這篇貼文紅出台灣，讓不少外國網友看到都笑翻，直呼：「有夠台灣」。

This post on Facebook is killing me.



It’s so Taiwan..



For those of you who can’t read Chinese, it says that every year his grandfathers chickens are killed by falling durian, so he made some helmets for them.



Unfortunately it didn’t really make a difference.. 😂 pic.twitter.com/GazyUw6y6K — Josh Ellis 😷 (@goteamjoshphoto) July 22, 2020

這名網友在自己的臉書中發文，提到阿公家飼養的雞每年都會被從樹上掉落的榴槤給砸死，為了防止這樣的意外再度發生，他在今年暑假特地準備了專門給雞戴的「小型安全帽」，但最終還是因為榴槤體積太過龐大，一砸下來就會壓住雞的整個頭部，宣告失敗。

這篇貼文隨後便被一名加拿大網友分享到推特中，「這篇貼文真的笑死我了，有夠台灣！」，更貼心將原文翻譯成英文，瞬間就引起外國網友熱議，大家紛紛笑說：「台灣人也太有創意了」、「榴槤的威脅不會停止，雞的命運就掌握在你手裡了！」、「安全帽也太可愛了吧」、「不知道該笑還是該難過」、「你應該給牠穿防彈衣的」，也有好心人建議可以嘗試使用安全網，除了可以保護雞群，也可以更輕鬆地撿起榴槤。