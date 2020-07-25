香港《國安法》於7月1日生效，使得香港國際地位大受影響，連帶動搖其亞洲金融中心的位置。對此，就有網友認為，即便如此，台灣仍有6大殘酷差異，難以取代香港，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，即便香港處境今非昔比，但台灣要取代香港成為亞太金融和轉運中心，難度頗高，並列舉出6大因素，包括：

1、和大陸沒有陸地相連

2、不屬於中華人民共和國

3、太監級金融法規（曾經很寬鬆後來自己閹了）

4、沒有移民政策（香港待7年可以拿永居）

5、北京不允許，然後台灣某些人就縮了

6、香港是白手套，台灣是黑手套

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「香港是因爲中國大陸所以有其價值，是資金進入大陸的進出口」、「因為亞洲地區有比台北更好的選擇，新加坡、東京等」、「亞洲英語強的，如香港、新加坡…都是跨國企業總部所在，台灣英語教育太失敗了，注定無法跟香港、新加坡競爭」、「ROC是大陸法，金融圈是海洋法」、「金融體系的背後要有實體產業支持，台灣總量不夠」、「主因當然是金融法規，經濟自由度指數港星可是頭兩名，英語問題只是其中的原因之一而已」。

事實上，曾任金管會主委的國安會秘書長顧立雄，去年底也曾針對這問題坦言，台灣要成為國際金融中心有難度，背後有5大結構性問題待克服：

1、台灣不是英美法系國家，所有開放必須法規明確授權

2、不是英語系國家，國際大銀行來台設點也沒有全美語的環境

3、稅負比率比香港等高

4、對個別消費者的保護也比香港更高

5、國際金融中心必須資金自由進出，但台灣可能要考慮匯率穩定