在運動比賽的現場偶爾會聽聞有野生或流浪動物誤闖的事件，牠們多半都會在場上做出一些有趣或可愛的行為，讓觀眾留下深刻的印象。最近日本的橫濱棒球場在舉辦完賽事後，一隻虎斑貓不小心誤闖現場，攝影師見狀立刻給予特寫鏡頭，讓牠成為全場矚目的焦點，而球評在看到貓咪可愛的模樣後也跟著興奮地播報了起來。

日本網友「@ILOVE49391016」在推特中分享了這段影片，只見棒球比賽結束之後，一隻虎斑貓意外闖入了比賽現場，攝影師見狀立刻給予特寫鏡頭拍攝，虎斑貓卻不知道自己已經成為場上的目光焦點，著急地四處尋找著縫隙想要逃離，當時還正好下著大雨，讓牠的模樣看起來更加可憐，不久後虎斑貓被經過的人嚇了一大跳，在球場中拔腿狂奔，最後從工作人員聚集的方向鑽入觀眾座位區離開，整個過程中球評都非常熱情地在轉播著貓咪的一舉一動，甚至還誇讚牠跑的非常快，比賽緊張的氛圍也因為這樣緩和了不少。

許多網友看見影片後也都覺得非常逗趣可愛，紛紛留言：「攝影師超專業，很會捕捉動物」、「實況轉播貓的情況出乎意料的好笑哈哈」、「這是貓奴們無法抗拒的一段影片」、「感覺兩個人都很喜歡貓啊～」、「貓咪是現場唯一的觀眾」。