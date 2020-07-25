迪士尼樂園到處都充滿了童趣與驚奇，為了滿足大人小孩對於迪士尼的想像，園區中的所有設施和工作人員都是精心設計過的，讓來到這裡遊玩的每個人都可以很盡興。不過最近有網友就曝光了東京海洋迪士尼一處暗黑的「神秘空間」，讓不少人看到後都感覺有點怕怕的。

這名網友「@wuf62j」在推特中分享了一系列迪士尼樂園中某處室內的照片，可以看見該房間的燈光非常昏暗，周遭的建築設計也多以黑色、深棕色為主題，再加上木門、石柱等擺設更讓這裡看起來增添了幾分神秘暗黑的感覺，不過推主也在文中表示，照片是在2017年所拍攝，而這裡為迪士尼樂園中的「吸菸區」，但詭異的氛圍與環境都讓他忍不住驚呼：「根本是地下格鬥場！」。

照片曝光後立刻就引起網友們的討論，大部分的人看完推文都覺得有點怕怕的，紛紛留言：「好像突然會有遊戲主持人出現，開始進行地獄死亡遊戲的感覺」、「迪士尼真是讓人驚嘆，可以讓人們體驗這種世界觀」、「像是秘密的地下組織集會的地方」；但有內行網友指出，該吸菸區是建造在「阿拉伯海岸」的區域，所以室內才會設計成有些陰暗且具有海盜感的樣子，另外一個設置在「明日世界」的吸菸區就顯得明亮許多。