現代人養寵物相當普遍，其中鳥類也成為一大飼養趨勢，日本一名飼主近日捕捉到家中鸚鵡們不為人知的逗趣模樣，只見7隻鸚鵡分別站在電風扇乘涼，無論扇葉如何左右擺動仍無動於衷，堅持站在最涼快的「搖滾區」，讓網友忍不住歪樓疾呼母湯，「大便的時候會被風扇打到滿房間都是啊！」

推特帳號「@fYz27pZ1OVlzsZ0」日前分享一段家中鸚鵡渡夏的有趣畫面，影片中可見，總共7隻鸚鵡分別佔據了2台電風扇，雙腳緊緊抓牢在網子上，無論扇葉如何左右擺動，仍然堅守在最涼爽的位子上。影片一出，2天內就累積逾68.5萬次觀看數。

知名臉書粉專《紀由屋》也分享該段畫面，逗樂一票網友，紛紛留言打趣笑說「電風扇放久會長鳥耶」、「原來是捕鳥器啊，還以為是電風扇呢」、「避暑勝地」、「為什麼我的電風扇沒有長出鳥？我要退貨」、「大便的時候會被風扇打到滿房間都是啊！」