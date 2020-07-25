夏天是爬蟲類出沒的季節，花蓮縣議員吳東昇昨（24日）在臉書上傳「眼鏡蛇大口吞白飯」的罕見畫面，讓網友看了驚呼「這一定是阿嬤養的蛇」、「原來飯匙倩真的會吃飯」。

吳東昇在臉書PO文透露，美崙山是不少民眾運動的地方，加上近期有許多樹木乾枯，因此特別與農業處保林科、林務局到美崙山會勘，結果發現是樹癌「褐根病」，近日等林務局同意後，會將枯木移除，並進行褐根病整治。

不過他也提到，美崙山有眼鏡蛇出沒，甚至被捕捉到「大口吞白飯」的罕見奇觀，只見眼鏡蛇豎起上半身，對著原本用來餵食流浪貓狗的食盆，大口吞食上頭的白飯，看上去「飢腸轆轆」的模樣，完全跌破眾人對於眼鏡蛇以齧齒類為食的既定印象。吳東昇也驚呼「眼鏡蛇很少吃飯，這算是少數記錄片！」提醒上山運動的民眾千萬要小心。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「眼鏡蛇吃飯大開眼界」、「這隻蛇吃素嗎？」、「是生態改變嗎？怎麼會吃飯」、「誇張，居然在吃飯？生物課本要改寫了」、「雖然很可怕，但又覺得好可憐」。

不過也有網友分析「這種沒吃完的食物常常有嚙齒類來吃，久了累積了老鼠味道才會讓眼鏡蛇這種靠嗅覺維生而且死活不管的蛇（像眼鏡蛇）來吃」、「肉食動物消化系統和素食動物不同，突然吃非肉，恐會消化不良，最糟是直接死亡」。