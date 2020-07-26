來趟由日本之北──北海道，一路向南至鹿兒島的旅程吧！與岡本綺堂在磯部的五月小雨中，體會櫻樹冒出綠葉所觸發的生命感動；和芥川龍之介一起登上殘雪的槍嶽，偃松繁茂、冷霧環繞，坐看夕陽之美。

跟著文豪的腳步與筆觸，玩遍少有人知的祕密景點！

【精彩書摘】

月光映照在霧島的山谷。明月與繁星都閃耀著我從未見過的美麗光芒；月亮那彩虹般的光暈高掛在惡魔深淵般的廣闊天空。

山腳下的原野與山谷也籠罩在一片霧海中，月光映照著那片濃霧。

我們和市來老師聊天聊到天亮，聊到中學時代住在市來老師家裡的M在歐

洲航程中死去，還有T的弟弟自殺的話題。

隔天早上，市來老師下山回大隅去了。山腳下，山谷裡再度雲霧繚繞。只有山頂冒出頭來，就像群島一樣飄浮在雲海中。雲海下，老師的車正往山下開去。

下午，我們決定爬上韓國岳，它是霧島第一高峰。過了榮之尾溫泉旅社後，山路突然變得十分陡峭。一位嚮導為我們帶路，我們走過三、四人才能合抱的日本榧樹、猿猴楓與赤松等植物繁茂生長的原生林，因此我們必須步行長達一里的距離。山中雖然林木茂盛，但仍然十分明亮。不知名的小鳥一邊鳴唱，一邊在樹梢間飛來飛去。葉片光芒璀璨，讓我們看得出神，便在此短暫駐足。在那裡，就連路旁一株羊齒蕨的葉片都牢牢抓住我們的目光，炫麗奪目、清香宜人。松鴉和黃鶯的叫聲伴隨溪谷傳來的聲響，不絕於耳。倒下的樹木巨大的身軀橫躺在林間，每次跨越時我們都會用手和臉頰碰觸樹幹上的冰涼苔蘚。

霧氣在樺木林中悄然無聲地散去，我們摘了些野苺來吃。

穿過原生林後，山景突然開闊了起來，那裡柔嫩的草葉在曠野中得以盡情享受八月的陽光。

黃鶯的叫聲從杜鵑花和齒葉溲疏之間，彷彿順著草叢的光線流轉而來。「看到大浪池了！」男嚮導大喊。以韓國岳為背景，千年原生林包圍的寬大火山口凝聚了海拔五千尺的雲與霧，在碧綠的大浪池中滿溢。在周長二里、令人心生絕望的森林環繞的山頂水池，在千尺山崖下一邊輕撫著萬古的聖泉，白天棲身於深藍色天空下，懸浮在露出山頂的白雲上；夜晚大概會吞沒銀河的倒影，掩蓋明月的亮光吧！

這番景象何等神聖壯麗、何等寂寞靜謐！雲霧繚繞間，韓國岳的翠綠山頂探出頭來，白雲在大浪池裡留下銀白色倒影，接著又舔舐著高原上的嫩草，一邊往山谷飄落。

韓國岳的山影和天空的倒影交錯之處，一縷銀線將池水一分為二，水波在半片池水中發出微弱的聲響。

我從來不曾見過如此閒靜、優美的山中池水。它太過神聖，不容人類接近。 我甚至思忖著，這是神為了讓天空、繁星與白雲的倒影有個棲身之所，才創造這座池水。

我們爬下山崖，站在池邊。有隻名叫五郎的狗艱難地跟著嚮導到來，牠最先跳進池中，接下來我們在池邊大約一個多小時的時間裡，牠就只是蹲坐在水中突出的岩石上一動也不動。我覺得非常有趣，一直觀察受到池中靈氣衝擊的五郎。

布穀鳥一邊鳴叫，在池面上輕拂而過。隔了應該有七、八百公尺的對岸，從峭壁的古林裡傳來響徹山間、有如笛聲的哀戚曲調，那是樹蛙的叫聲。不知道該說是莊重或是森嚴，這是人類難以仿效的大自然交響樂，我內心感動不已，在草叢中跳起舞來。

我們趴在岩石上喝起池水，聖泉指的大概就是這種泉水吧！

山間與池水水面都籠罩在雲層裡，我們爬下微暗的山路。

男嚮導聊起一些傳說。據說許久以前，日向一家大型酒商的美麗女孩跳進大浪池，成為這座池的主人。

那天是中秋節，夜裡的明月如水一般澄淨。我捨不得睡，便在溪谷邊漫步到半夜。我想像映照在大浪池的月色之美，眺望著天空。在這裡，明月與繁星全都在廣闊天空中探出頭來，並非平面，而是成為一個球體，在空間裡燃燒。

櫻島、加治木都在月光下描繪出淡彩色的畫。

突然有人叫住我，原來是牧園村長M先生。M先生的風采樣貌正如霧島的大自然一樣質樸平實，讓人感受到無限的溫暖。

M先生一群人在月下喝著此處特產的燒酒。

在明月高照的夜裡互相敬著燒酒，載歌載舞的平凡生活，讓我想起蘇格蘭

詩人羅伯特・伯恩斯(Robert Burns)的詩中描寫的蘇格蘭人的生活。

在長者眼中擁有優良風俗且剛毅的鹿兒島男性，想來是在此處的山海之中純樸的燒酒聚會期間培養出的氣概吧！

月光映照著霧海、照耀著群山。仔細傾聽，應該會聽到我們從幽暗森林的深處、濃密霧海的底部喝著燒酒，吟唱哀傷的歌謠。

(本文摘自《和日本文豪一起來趟小旅行》/四塊玉文創)

【作者簡介】

林芙美子、島木健作、岩野泡鳴、田山花袋、島崎藤村、岡本綺堂、徳田秋聲、若杉鳥子、 芥川龍之介、横光利一、北原白秋、吉田絃二郎

【譯者簡介】

林佩蓉

專職日文譯者、《寵物滔客誌》總編輯、銀髮族娛樂活動乙級諮詢師。

翻譯作品包含文學小說、商業管理及寵物等類別，譯有《仁醫，迎風而立》、《貓咪不是故意的》、《和日本文豪一起尋貓去》等作品。

張嘉芬

成功大學中文系畢業，日本法政大學日本文學碩士，現為專職日文翻譯。

譯有《和日本文豪一起吃麵》、《和日本文豪一起做料理》、《和日本文豪一起喝咖啡》等作品。