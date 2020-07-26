★各路文豪集結，帶來更豐富的景點體悟

本書作者為明治至昭和時期的十二位大文豪，以風格各異的筆風，記錄他們親身經歷的旅行。

讓讀者得以沉浸書中，透過文豪之眼，感受千里之外美景所帶來的感動。

★隱藏景點大公開，日本旅遊新選擇

本書另闢蹊徑，介紹那些近年並不熱門的自然景點，日高與十勝的瀑布、日光的峽谷和山脈、群馬縣的磯部溫泉、輕井澤市內的小諸城遺跡……以文豪之筆，完整呈現不輸熱門景點的自然之美。

【精彩書摘】

橫躺在我面前的，是無數個立體的大石。它們滿布在狹窄峽谷的陡坡面上，一路相連到那些劃破天空的群山彼端，延伸到視線盡頭。若要形容的話，儼然就是我們這渺小的兩個人，置身在從遙遠山巔滿溢下來的大石洪流上。

這一天下午，我們徒步涉水，橫渡河水冷冽的梓川。

眼前森林滿布，只留下一條河川流過。更高處則有飛驒信濃交界的群山──尤其是薄霧繚繞的穗高山，睥睨著其他㠝岏小山和我們一行。我涉水渡河時，竟突然想起了東京的某間茶屋，甚至連店前屋簷掛著的岐阜燈籠，都如在目前。然而，當下環繞在我四周的，是人跡杳然的溪谷。我帶著滿腦子的奇妙矛盾，跟在冷淡嚮導的屁股後面，好不容易才抵達了滿布在梓川對岸的那片山白竹叢。

對岸有高大的山毛櫸和樅樹，幽暗茂密地聳立著。偶有山白竹零星散布之處，看似雁皮的樹開著紅花；而在充滿濕氣的草叢間，還能看到牛馬來此放牧過的足跡。

再往前走一小段路程後，山白竹叢間出現了一戶木屋頂的小屋。這是棟小屋，就是自從小島烏水下榻過後，來到槍嶽的登山客大多都要住上一晚的知名聖地──嘉門治小屋。

嚮導打開小屋的門之後，便卸下了身上背的行李。小屋中央處的大地爐，飄散著寂寥的灰色。嚮導拿下了掛在天花板的長釣竿，便出門去釣晚餐要吃的菜色──梓川的櫻花鉤吻鮭，獨留我一人待在屋裡。

我丟下了草蓆和背包，在小屋前閒走了一會兒。沒想到，山白竹叢中竟出現了一頭有著大片黑斑紋的牛，悠哉地走到我身邊來。我有點害怕，便退回到小屋的門口。牛轉了轉牠那雙水汪汪的眼睛，直盯著我的臉看。接著牠搖搖頭，又走回了山白竹叢裡。我對這條牛感到又愛又恨之餘，茫然地點起了一根菸……

當陰天裡的夕陽逐漸消失之際，我們圍著地爐的火，拿串在竹籤上烤的櫻花鉤吻鮭當配菜，大口扒起了用鍋子煮的飯。接著，我們裹上毛毯禦寒，點著包上白樺樹皮製成的原始燈光，在屋外夜幕低垂之後，還聊了許多山的話題。

白樺燈火和榾柮柴火──兩種火光一明一暗，訴說著燈火文明的消長。我望著小屋木板牆上，自己那兩個濃淡不同的影子晃動，在山的話題停止之際，我才像慢了好幾拍似的，不由自主地想像起日本民族在原始時代的種種生活樣貌。

當我們撥開層層疊疊的各式雜樹，重新沐浴在陽光下時，嚮導回頭看著我說：

「這裡就是赤澤。」

我把狩獵帽往上掀，望著眼前展開的這一片光景。

橫躺在我面前的，是無數個立體的大石。它們滿布在狹窄峽谷的陡坡面上，一路相連到那些劃破天空的群山彼端，延伸到視線盡頭。若要形容的話，儼然就是我們這兩個渺小的人，置身在從遙遠山巔滿溢下來的大石洪流上。

我們像蟲子一樣，起步攀登這滿是大石的山谷──開滿雙黃花堇菜的山谷。

走了一段舉步維艱的難路後，嚮導突然舉起了手杖，指著我們左手邊綿延的一片絕壁，說：

「您看，那邊有氈鹿。」

我沿著他那根手杖所指的方向，將視線投向絕壁上──在接近粗糙山肌頂端，偃松構成一片墨綠之處，看到了一頭小獸。牠就是棲息在日本阿爾卑斯山區，別名氈鹿的一種羚羊。

這一天也走到了日暮時分，我們四周的殘雪逐漸多了起來，也開始看到一些在岩石上開枝散葉、身影寂寥的偃松。

我不時在這些大石上佇足，眺望那座不知何時已露面的槍嶽絕巔。這座絕巔宛如巨大的石箭簇，用墨黑切穿了夕陽餘暉逐漸轉熄的天空。「山乃自然之始，亦為其終」──每當我眺望這座山巔，總會在心裡複誦這句文言語體的感想。我記得這是以前曾在某處讀過的約翰．羅斯金名言。

不久，一團冷霧從已轉暗的山谷下方，爬上大石與偃松，來到我們身旁。就在這團冷霧環繞下，帶著陣陣細雨的風，開始吹到我們臉上。我終於切身感受到山上的高冷，心想著要早點走到今晚落腳的無人岩洞，一邊拚命地攀爬陡峭的斜坡。然而，突如其來的異樣聲響，讓我受到一陣驚嚇，忍不住左顧右盼一番。這才發現在不遠處，偃松繁茂的枝葉上，有隻褐色鳥兒如流水般飛去。

「那是什麼鳥？」

「雷鳥。」

被小雨淋濕的嚮導，繼續頑強地邁著步伐，一邊用同樣的冷淡態度回答我。

(本文摘自《和日本文豪一起來趟小旅行》/四塊玉文創)

【作者簡介】

林芙美子、島木健作、岩野泡鳴、田山花袋、島崎藤村、岡本綺堂、徳田秋聲、若杉鳥子、 芥川龍之介、横光利一、北原白秋、吉田絃二郎

【譯者簡介】

林佩蓉

專職日文譯者、《寵物滔客誌》總編輯、銀髮族娛樂活動乙級諮詢師。

翻譯作品包含文學小說、商業管理及寵物等類別，譯有《仁醫，迎風而立》、《貓咪不是故意的》、《和日本文豪一起尋貓去》等作品。

張嘉芬

成功大學中文系畢業，日本法政大學日本文學碩士，現為專職日文翻譯。

譯有《和日本文豪一起吃麵》、《和日本文豪一起做料理》、《和日本文豪一起喝咖啡》等作品。