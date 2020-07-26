以前的我，從未想過自己能得到幸福，

我以為自己前世一定犯了不可饒恕的罪，這一世才會變成同性戀；

但現在，我想告訴過去的自己，你真的可以活出璀璨的人生，

你真的值得擁有幸福，遇上那個對的人。

「我承認，我喜歡的是男生。」

以傷害為養分，從血泊中盛放的花

當傷害降臨，那就擁抱傷害；看似絕境，或許是新的天地。

最赤裸的真情告白，淌著血的青春衝撞。

「無論你陷入多深的泥淖，就算全世界沒人了解你，

所有人都與你為敵，你都要支持你自己。

在我過去的人生裡，最痛苦的不是沒人理解我，也不是遭受霸凌，

而是我討厭我自己。」

【精彩書摘】

不管身邊的人怎麼說，我就是個「正常的男孩子」。

我是土生土長的北海道人。小時候住的集合住宅前有一座公園，附近的小孩每天都會到公園玩耍。公園中心有一個可以坐四個人的盪鞦韆，盪到最高處時會發出「喀噠」的聲響，所以孩子們都稱那裡為「喀噠公園」。我玩得最好的是俗稱「踢罐」的踢罐子遊戲，不過我們不踢真的鐵罐，而是以觸碰燈桿並說「踢罐了！」來取代，玩一整天都玩不膩。

一到冬天，公園裡的遊戲器材就會被埋在厚厚的白雪下，孩子們無法出去玩。儘管如此，我們還是會在家門口挖雪玩，或跑到腳踏車的車棚，鑽進堆積在車棚屋簷下的小雪堆。我在北海道出生，大雪堆是當地孩子們的季節限定遊戲器材。我一直堅信我和大家一樣，是個經常在外面玩耍的「正常男孩子」。

不過，若提到運動，那就是另外一回事了。

我的父親和母親都是運動員。爸爸曾加入奧運的企業隊，並在該協會擔任理事。媽媽念書時也是成績相當出色的學生運動員。兩人都很好勝，不服輸，即使現在已經五十多歲了，依舊充滿活力。

在我出生前，他們就希望第一個小孩是男孩，而且一定要讓兒子當運動員。

我上小學之後，爸爸連假日也早起，找我玩傳接球，但我最討厭和爸爸玩傳接球了。每次戴上棒球手套，我的手指就會長肉刺，手還會變得很臭。所以每到假日，我就開始躲爸爸，要是不小心被他抓到，他就會笑瞇瞇地對我說：

「良輔，來玩傳接球嘍！」

如果想辦法推託，媽媽就會略顯落寞地說：「良輔，算媽媽拜託你，你爸從你出生前就很期待跟你玩傳接球。」

媽都這麼說了，我也不好拒絕，只能心不甘情不願地戴上棒球手套。那是爸爸不曉得什麼時候給我買的全新棒球手套。

畢竟我是心不甘情不願地和爸爸玩傳接球，當然不可能練得很好，爸媽也看破這一點，放棄棒球，讓我改練足球、游泳；後來發現這些也不行，於是要我改練少林寺拳法。不管怎麼樣，爸媽就是要我練過一遍所有的運動項目，但我總是讓他們失望。爸媽甚至當著我的面懷疑「我是不是他們的小孩」，讓我感到無地自容。那個時候我在學校被其他同學戲稱為「人妖」。我自己沒有意識到，但他們認為我的動作很像女孩子。我雖是個男孩，但走路時手臂擺動的方式，以及坐著時雙腿的角度都很像女孩子，同學才會叫我「人妖」。

被稱為「人妖」當然不是件值得開心的事情。我不過是表現出自己自然的模樣，卻只因別人認為我的行為像女孩就被叫作人妖，而我也管不了別人的嘴。不過，我的爸媽、學校老師，以及身邊的大人們對於我被叫「人妖」這件事耿耿於懷，深覺不妥，每次他們聽到別人叫我人妖就覺得心痛，宛如陷入悲慘世界之中。其實我根本不在意別人怎麼叫我，但也愈來愈害怕大人發現同學們又叫我人妖。

我的小學生活就是這樣。就讀二年級時發生了一件事，讓我強烈感受到「我不是一個『正常』的男孩子」。這件事要從放學前的班會上，導師的一句話開始說起。

「七崎同學，可以請你到前面來嗎？」

我們班的導師是一位年紀稍長的女性，她的臉上總是帶著笑容，對班上同學都很和善，但她那天說話時，表情相當嚴肅。老師突然要我過去，我還搞不清楚發生了什麼事，只能按老師說的做，就這樣走到她身邊去，轉身看著全班同學。班上同學也摸不著頭緒，一雙雙眼睛盯著我看。

我想起之前放學前的班會上，也有同學被老師叫到前面去，那位同學即將轉到很遠的學校就讀，所以老師特地在全班同學面前宣布這件事。當時我一直以為我也要轉學了，老師才會叫我過去。沒想到，老師將雙手放在我的肩上，問全班同學：

「各位覺得七崎同學是『人妖』嗎？」

這一刻我突然感覺心跳漏了一拍，腦中一片空白。教室裡鴉雀無聲，同學們沉默地看著我。我低著頭，眼睛直視地面。

老師又問了一次：「各位覺得七崎同學是『人妖』嗎？我覺得七崎同學是個『正常的男孩子』，為什麼大家都叫他『人妖』呢？」

要是我笑著說「老師，我一點也不介意」，說完就走回位子上坐著，或許事情就會這麼結束吧。教室裡依舊一片沉默，我現在要是吸個鼻子，班上同學就會發現我在哭，所以我緊咬牙關，頭壓得更低，眼淚順著我的臉頰，滴落在冰冷的地磚上。我好難過，好悲慘，好羞愧。我認為我給老師和班上同學帶來麻煩，我緊閉雙唇，壓抑的啜泣聲是教室裡唯一的聲音。

老師摸了摸我的背，接著問：「菊地同學，你怎麼想？你認為七崎同學是『人妖』嗎？」

菊地想了一下說：「我覺得七崎不是人妖。」

我心想，不然妳要菊地說什麼？菊地說完後，又有其他同學發言。

「我也覺得七崎同學是個『正常的男孩子』。」

後來班上同學你一言、我一語地議論著，最後大家一致認為我不是「人妖」而是「正常男孩子」，但我不這麼想。若我真的是個正常的男孩子，大家就不需要討論我是不是正常的男孩子了……裝正常的我其實才是最不正常的，我是「人妖」。因此，往後我要提醒自己，行為舉止都得像個「正常男孩子」才行。

最後老師做了個結論。

「從現在開始，各位不能再叫七崎同學『人妖』嘍！」

我無法原諒自己，我是個悲慘的人，我好不甘心，好想就此消失。老師卻

像往常一樣笑著對我說：「沒事了，你不用擔心。」

(本文摘自《在我遇到老公之前》/春光出版)

【作者簡介】

七崎良輔

Nanasaki Ryousuke

1987年出生於北海道。高中畢業後前往東京念書。

2015年，與簽訂伴侶關係契約公正證書的丈夫一同成立「LGBT社區江戶川」。

2015年9月，與丈夫一起向區公所提出結婚申請（不受理）。

2016年4月，成立了專為LGBT族群企畫婚禮的「Juerias LGBT Wedding有限公司」，以提供讓所有人都幸福的結婚典禮為目標展開活動。

2016年10月，於築地本願寺舉行結婚儀式，成為淨土真宗教派公認且日本史上第一次的同性婚禮，蔚為話題。

2019年4月，在積極奔走下，東京江戶川區導入「同性伴侶證明制度」，並成為第一號登記者。

【譯者簡介】

在豆府小樓與七隻豆豆一起過著鄉下生活的自由譯者。譯作包括《活出自我肯定力》、《大人物養成漫畫1：寶可夢之父 田尻智》《哆啦A夢數學百寶袋3、4》、《開運瑜伽》、《禪之妙味》等多部作品。