常聽人說「台灣最美的風景是人」，路上也經常可以看到熱心助人的好心人，但恐怕要小心背後可能藏著恐怖陰謀！一名女網友日前去超市買完東西，出來發現機車突然發不動，這時突然出現一名阿伯自稱是車行老闆可以幫她檢查，並表示要修好需要花1800元，女子覺得怪怪的就婉拒並到認識的車行修理，結果馬上就修好了，這才驚覺遇到「詐騙集團」了！

一名女網友在臉書社團「我是鶯歌人 iYingge」發文，表示日前到超市買東西，進去出來不到20分鐘，卻發現機車突然發不動，正在苦惱時突然出現一名阿伯自稱是車行老闆「我剛剛ㄝ是來這裡修車，我看你踩很久都踩不動，我可以幫你看看」看完表示「你的電瓶跟變電器要換了，一起換一共 1800元」但由於原PO上個月才剛換過電瓶，就先婉拒阿伯並牽到認識車行檢查。沒想到車行老闆一看指出是電瓶接線掉了，接回去就可以發動了，還透露「你這接頭還很緊啊自己鬆掉的機率不太，除非你被人衝康（弄）」這時原PO才想到剛剛同一時間旁邊有一名婦人的機車也出現跟她一樣的狀況，這才驚呼「詐騙集團！還好我說不換，不然就白白被騙了」。

原PO事後也提醒大家該名阿伯大致上的年齡和外表，呼籲騎舊型機車的朋友要注意。文章曝光後掀起熱議，還有不少相同受害者也跳出來表示「我的機車月初停在同地點，也被剪斷綫路發不動，大家要注意喔」、「我去樹林菜市場買床單，下來沒多久車子也發不動，結果遇到一個阿伯說變頻壞掉，如果要換要900塊，我當時傻傻的讓他換就被騙了我900塊，這個詐騙集團不只在我們鶯歌，樹林也有希望大家要小心！」。