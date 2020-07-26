夏季天氣炎熱，也是許多動物活動、繁殖的旺季。議員吳東昇日前就貼出一段影片，表示有網友就在美崙山拍到超巨大眼鏡出沒，而且竟然還罕見的大啖白飯，讓人十分驚訝，也呼籲民眾到山區活動一定要小心。

有民眾在花蓮美崙山拍到眼鏡蛇吃白飯的罕見畫面！(影片來源/FB/花蓮縣議員新選擇-吳東昇 /如遭刪除請見諒)

花蓮縣議員吳東昇日前在個人臉書和粉絲專頁發文，美崙山最近有多棵樹木乾枯，農業處保林科、林務局到現場會勘之後發現是樹癌「褐根病」，會將枯木移除，並進行褐根病整治。同時也上傳一段影片，表示有民眾發現巨大眼鏡蛇正在山區覓食，可以看到路邊有一盤民眾餵養流浪狗的飯菜，突然出現一隻眼鏡蛇緩緩靠近，看到盤子裡的食物後，竟張口大啖白飯，罕見的情況讓吳東昇議員也直呼「請上山運動民眾要小心（眼鏡蛇很少吃飯的，算是少數記錄片喔！）」

影片曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「哈哈哈，遇到吃素的眼鏡蛇。」「我下次去可以帶便當給他吃」「眼鏡蛇吃飯大開眼界」「可憐的蛇，找不到東西吃」「這隻蛇可能有被人養過？才會吃飯」據了解，中華眼鏡蛇（Naja atra）因為頭形似飯匙，在台灣又被稱為飯匙倩、飯鏟頭，有網友就因此笑稱「原來飯匙倩這樣來的」「所以會吃飯的才是真正的飯匙倩！！」

但粉絲專頁「兩棲爬蟲萬事屋」也跳出來指出，那些飯菜有很大的機率是餵食流浪狗之後剩下的，沒吃完晚上來的就是老鼠等囓齒目動物，只要上面沾滿老鼠的氣味、尿液、糞便，以嗅覺為主要偵測手段之一的蛇就會誤認那些是死老鼠，對眼鏡蛇是很大的誘因。但這對蛇這種純肉食動物來說相當不正常，而且能吃下去不代表牠們能消化代謝這些植物性的食物，嚴重點可能會堵塞食道吐不出來造成無法進食或食物在食道裡腐敗導致感染死亡。因此呼籲民眾在餵食前也要多思考環境、生態等因素。