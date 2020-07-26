根據美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）的研究發現，辦公室如果有養「共同寵物」可以有助員工舒壓、改善辦公氣氛、增加同事默契，還能提高產能，可以說是一舉多得。一名網友日前就在臉書上分享一張照片，只見貓咪趁空檔跳上影印機，還賴在上面不肯下來，可愛模樣讓人又好氣又好笑。

網友公司的貓賴在影印機上不肯下來。(圖/原PO授權提供)

一名網友日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，公司養了一隻名叫OVA的頑皮虎斑貓，日前準備要列印資料，沒想到OVA竟然趁大家不助印跳上影印機，還懶洋洋的賴在上面不肯下來，讓眾人超無奈，後來一時好玩就按下影印鍵，結果還真的印出一張高清A4的「貓肉球+毛茸茸胸口」。

竟印出超可愛的高清肉球照，讓網友瞬間暴動。(圖/原PO授權提供)

文章曝光掀起熱議，還吸引1.6萬人按讚，不少網友紛紛暴動留言「真正的copycat」、「X喵片」、「好可愛，印A3應該很多人想要」、「簽名發售！」、「你怎麼可以列印你主管」、「老闆給我一張貓爪」、「肉球過份可愛」、「裱框起來一張十萬」、「請問那間公司還缺人嗎？」。