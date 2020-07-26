歐洲有不少古城，保留著百年建築遺跡，濃濃的文藝氣息，讓國內外旅客十分悸動。不過就有網友好奇，「哪邊可以看到100年沒變過的街景？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一面倒點名台灣這3縣市的百年街景不輸國外。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，除了山上或荒野這類罕無人跡的地方之外，無論是都市或是鄉村，「真的找得到100年來都沒變過的街景嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「龐貝城，跟兩千年前一樣」、「巴黎、羅馬、歐洲老城區」、「京都？應該有存在那樣的角落吧，至少我現在拿慶應四年（1868年）的地圖來找路都還沒問題」、「英國很多地方都是，但完全沒受到二次大戰摧殘的，可能要去南美看」、「日本山口縣萩市的城下町，高杉出生地那條街也是保持150年前的樣子」、「巴黎，拿破侖三世的都市計劃到現在還沿用」、「歐洲許多地方跟兩百年前的油畫一模一樣」。

此外，眾人更一面倒點名基隆、彰化、台南同樣也有百年街景不變的地方，「台南火車站前那些大樓都幾十年了，街景還真的沒啥變化，你去找百年前的照片來看也感覺像，只是多了那些大樓」、「彰化市很接近」、「彰化人表示彰化市」、「基隆市中心」、「基隆日治時代很美欸，住劉銘傳路的老人跟我聊過，她說小時候基隆超漂亮」。