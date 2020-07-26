台南為台灣最早發展的城市，不但是文化古都更是南臺灣文化、學術、教育、科技之中心，以宜居樂活城市著稱。其中，台南美食更是遠近馳名，堪稱台灣最懂吃的城市之一。有網友日前到台南點了一碗超猛的魚皮湯，價錢還只要30元，讓他忍不住PO文分享。

一名網友在PTT八卦板以標題「台南魚皮湯這麼厲害的嗎」發文，表示他在台南東區的一間小吃店點了一碗魚皮湯，沒想到端上桌卻讓他大傻眼！從他附上的照片可以看到該碗湯不只超大碗，鮮甜的湯頭中還有一塊連著厚厚魚肉的魚皮，價格更是超佛心，只要30元，讓原PO驚呼「把這塊肉切成幾塊說他是魚肉湯，賣我60我都會覺得還不錯欸！」

文章曝光後，CP值超高的魚皮湯立刻掀起熱議，網友紛紛留言「哪間？下次我要去吃」、「台北一塊要80」、「早餐就是肉燥配魚皮」、「哪家啊我怎麼都不知道有這麼便宜的」、「這價格我一定吃爆」、「這樣30元好想吃」有不少人覺得30元的魚皮湯太便宜，表示不太敢喝，但有內行網友跳出來解釋「我們七股將軍馬路旁邊都虱目魚塭，賣這價格怎麼了嗎」、「不是阿，台南的養殖業發達，30元魚皮湯是有可能的阿」、「2020還有人不知道台南水溝隨便撈都有虱目魚」、「台南連鰻魚都有養，虱目魚比滷肉飯還氾濫」。