有句話說：「有錢不是萬能，但沒有錢卻萬萬不能」，這也是許多人拚命賺錢的原因，但竟然就連小動物也會被錢財所迷惑！俄羅斯一間酒吧的老闆領養了一隻小奶貓，沒想到卻是「養老鼠咬布袋」，小貓接二連三地叼著錢就迅速向外「跑路」，讓老闆非常哭笑不得。
根據外媒報導，這名老闆納德茲達（Nadezhda Vodolazskaya）目前在黑海東岸克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）經營酒吧，今年5月底時在路邊的箱子中撿到了一隻小奶貓，並把牠帶回家飼養，沒想到卻是養到了一隻「貪財貓」，從監視器畫面可以看到，小貓叼起一疊鈔票就要向外跑走，第一次被一旁的客人發現並制止，但第二次牠趁著老闆忙碌且沒有客人時「犯案」，終於成功得逞。
事實上，這隻小貓所叼的鈔票是一疊用來裝飾的「假鈔」，老闆將這些假鈔放置在一個打開來的箱子中，這也是牠為何可以不斷成功偷取鈔票的原因，但對於小貓「貪財」的性格老闆也是相當哭笑不得，「我不確定牠為什麼這麼小就變成了一個『錢迷』，但我一定會密切關注牠的一舉一動，並把真的錢好好上鎖」。
文章來源：Daily Star
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