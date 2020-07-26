近期資安事件頻傳，不少名人的臉書粉專無故「被消失」，就連多名立法委員辦公室均收到假冒總統府，實則騙取個資的釣魚信件，掀起軒然大波。然而，究竟駭客到底是用了什麼樣的方式讓用戶上鉤？首先，駭客會假借檢舉名義，讓粉專管理者感到緊張，接著透過誤導，誘騙管理者進行帳號驗證，直接奪取粉專控制權。目前包括企業大老郭台銘、職業圍棋選手黑嘉嘉、女歌手郭靜、魏如昀、主持人陳漢典，就連衛生福利部粉專，都遭到同一手法詐騙。

有不肖份子開設了一個偽裝成臉書官方的粉絲專頁，名叫《FB- recovery help identity secur》，該粉專不僅盜用臉書官方LOGO圖示作為大頭照，動態消息上也可清楚看見，正不斷鎖定國內外知名粉專進行詐騙，台灣包括企業大老郭台銘、職業圍棋選手黑嘉嘉、女歌手郭靜、魏如昀、主持人陳漢典，就連衛生福利部粉專，都是詐騙目標。

攻擊者透過誤導，誘騙粉專管理者進行帳號驗證，直接奪取粉專控制權。（圖／擷取自臉書）

首先，攻擊者會鎖定目標用戶，並轉貼目標用戶的粉專大頭照或是封面照片，到假冒的官方粉專上，接著偽造官方聲明，指出用戶粉專遭到檢舉，需要進行帳號驗證，否則將會封鎖臉書用戶帳號。

這個詐騙的高明之處在於，詐騙方盜用臉書官方圖示，開設以假亂真的粉絲專頁，又利用recovery、identify、privacy等看似涉及官方隱私政策的字詞，以及虛擬的舉報聲明，創造出詐騙情境，混淆目標用戶。再加上，臉書系統的訊息通知，可以設定以Email的方式發送到信箱，更加深詐騙方是在跟粉專管理原角色對話的情境，因而產生誤解。

釣魚網站的外觀跟臉書介面設計十分相像。（圖／擷取自釣魚網站）

一旦用戶點選詐騙方提供的連結網址，就會進入一個外觀跟臉書介面設計十分相像的登入畫面，駭客就可藉此取得用戶的臉書帳密，導致粉絲專頁被控制。為了避免這類詐騙情事一再發生，用戶可採用臉書的「雙重驗證」功能，除了使用密碼之外，還多一層機制協助保護臉書帳號。