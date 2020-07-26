雖然大部分的人都會吐槽電視劇或八點檔的劇情非常狗血，但有時候現實中發生的事情卻更加戲劇化、更讓人不敢置信！外國一名婦產科的護士在上班時，親眼目睹了「孕妻抓外遇」的狗血現場，兩人激烈的爭吵聲讓她相當傻眼，只能無奈扶額。

根據外媒報導，這名護士上傳了一段自拍影片，並附註了當時的情況：「一個將要分娩的媽媽發現老公的小三也在同一時間、同一間醫院生產」，從影片中可以看到，這名戴著口罩的護士不斷將眼神飄向斜後方，並用單手扶額，眼神中充滿了不知所措和無奈，雖然聽不清楚背景音到底在說些什麼，但仍可以很清楚地得知一名女子情緒非常激動地在咆哮著。

這段影片隨後也被分享到論壇《Reddit》上，不少網友看見後都很同情那名孕婦的遭遇，紛紛留言：「這絕對是最糟糕的抓姦時間，可憐的女人她壓力已經夠大了」、「全部只聽懂了『你是該死的魯蛇（loser）』，我也認同她說的」、「我甚至不知道在這種情況下，如果我是護士該做些什麼？」、「想像一下，未來每到孩子的生日都是再提醒她一次丈夫對婚姻的不忠」。

不過也有不少人對於這段影片的真實性提出了質疑，認為這名女子只是將某人咆哮的聲音後製進了影片中，「我發誓有很多抖音網友都做過這種影片，而這些全都是假的」、「沒有人覺得背景的聲音一直在重複嗎？」。