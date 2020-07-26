碩士近來成為民眾熱議話題，對此就有網友認為，在台灣拿個碩士文憑，似乎是基本門檻，不禁好奇「大家對於碩士有什麼期待？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，讀研究所拿取碩士學位，已然是台灣現況的標準款，「有的是為了自己的興趣理想繼續鑽研，有的是工作升等所需，有的是寄託改變學歷的最後一次機會…」好奇大家究竟對於碩士有何期待？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言吐槽「當高級社畜」、「浪費樹木印一本壓在學校圖書館萬年不會有人看的論文，好一點就發一篇上了期刊萬年0 cite的論文」、「文組碩論就是期末作業，不用期待」、「碩士可以洗的情況下，頂大碩也不太能保證什麼」、「碩士生跟大學生最大差別是寫報告能力，什麼獨立思考解決問題能力你真的想太多」。

不過也有過來人點出殘酷真相「沒有碩士文憑剛入行真的很難找到好工作」、「升職還是比大學生快」、「我大學畢業而已，真的是朋友圈中學歷最低的，還被媽媽嗆學歷跟她一樣。對碩士的期待大概就是強迫自己去學個不同領域的專業，加上升遷機會，當同事都有碩士，你沒有就是很難升遷」。