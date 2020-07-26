不少人出門遛狗的時候都會替狗狗繫上牽繩，除了可以保護狗狗以外，也給予其他用路人安全的保障。日前，韓國一名網友外出散步時遭到陌生路人痛罵，批評他為何遛狗不繫牽繩，但他本人對此卻感到非常委屈，在網路上發文揭露事情真相，讓其他人看到全都笑翻了。

這名網友在韓國論壇中以「外出散步因為沒幫狗繫牽繩被罵了」為標題發布了一篇文章，不少人看到後都覺得這名網友確實做得不對，然而一點開來觀看內文時卻發現了超委屈的真相，只見PO主寫道：「又不是我家的狗，我只是跟不認識的狗並排走在一起而已」，中間還穿插了幾句髒話，一字一句都透露出他無辜又冤枉的心情。

其他網友在了解事情原委後也都忍不住大笑，這篇文章甚至還被截圖轉傳到了許多不同的論壇與社交平台上，大家紛紛笑說：「笑死了，如果是我也會很委屈」、「本來還想說不冤啊，結果一看內容太冤了哈哈哈」、「我也遇到過，我在等車，一隻走丟的大金毛走過來，我盯著狗看了一眼，然後一大爺走過來，罵了一句這麼大的狗也不拴著，我黑人問號」、「居然被狗碰瓷！」、「點開前真的沒想到這麼好笑哈哈哈」、「遇到過類似的事，和一個不認識的老爺爺並排走，我低頭看手機，別人問我怎麼不扶著自家長輩，不孝順」。