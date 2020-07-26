台灣人在聚餐時許多人都會選擇到熱炒店享用美食，而且基本上每個人心目中一定都會有必點的一道料理。最近，有網友就好奇詢問，究竟到熱炒店中應該要點哪道菜才是專業又懂吃，引起網友們熱議，而老饕也大推「金沙系列」的料理，直言可以看出「這熱炒店能不能吃」。

這名網友在PTT上發文，表示自己一般到熱炒店都只會點平常很不容易才能吃到的山蘇，但熱炒店的料理百百種，讓他非常好奇，究竟應該要點哪一道菜才算是真的專業又懂吃？對此，不少人都紛紛留言擁護自己最愛吃的菜，「鳳梨蝦球」、「三杯中卷」、「鹹蛋苦瓜」、「高麗菜，熱炒的真的都特別好吃」、「五更腸旺」、「小魚乾炒山蘇、松阪水蓮，這種看得出來店家會不會控火候」。

不過有一部分老饕卻一致推薦「金沙系列」的料理，「我都點金沙豆腐欸，個人覺得這道必點」、「金沙蝦球」、「金沙系列跟三杯系列」、「金沙系列好嗎」、「金沙系列屌打」、「金沙系列可以看出一間熱炒店能不能吃」。