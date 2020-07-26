老虎、獅子和豹等肉食動物基本上都給予人們一種凶暴、殘忍的印象，因此大家對於牠們都非常畏懼。日前，英國民眾在某處公園驚見大型黑豹的身影，讓他們相當害怕，於是打電話報警求助，警方馬上開著警車，小心謹慎地向這隻「黑豹」靠近，沒想到卻只是一隻動物造型的絨毛娃娃。

Reports of a large apex predator in the Steyning area turned out to be true.

It may be a stuffed toy, but the attending officers didn't necessarily know that at first. 😲#cw568 pic.twitter.com/9awKt4kW62 — Horsham Police (@Horsham_police) July 24, 2020

根據外媒報導，英國薩賽克斯郡霍舍姆市（Horsham）的警方日前接獲通報，有民眾表示在附近的公園中看見了「大型掠食動物」，警方對此不敢大意，立刻開著警車前往現場，果然看見一團黑色的身影攀爬在白色的公園長椅上，他們緩慢地開著車、小心謹慎地向這隻「掠食動物」開去，沒想到在車頭燈的照射之下，才終於驚覺這根本就只是一隻黑豹造型的絨毛娃娃而已，讓他們頓時間感到有些哭笑不得。

事後，警方也將這次出警的過程分享到推特上，幽默地寫道：「通報說公園有黑豹是真的！不過它只是一個絨毛娃娃，只是逼真到連通報人員可能都沒發現」；網友看到照片後也覺得非常有趣，留言笑說：「我敢打賭一定引起了騷動」、「這真的太天才了…」、「我的天啊，這也看起來太像真的了吧」。